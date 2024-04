So lief der Spieltag für die Teams aus dem Unterallgäu

In der Kreisliga Allgäu Nord nutzt der TSV Kammlach den Ausrutscher von Spitzenreiter TV Boos und verkürzt den Abstand auf nur noch zwei Punkte. Der TSV Mindelheim schießt sich den Frust von der Seele.

Kreisliga Allgäu Nord

Insgeheim gehofft hat Kammlachs Trainer Roland Zellhuber ja schon, dass der TV Boos irgendwann mal Schwäche zeigt - und dann wollte der TSV da sein und die Gunst der Stunde nutzen. So geschehen am Sonntag: Boos stolpert mit 2:4 bei der DJK Ost Memmingen und der TSV Kammlach schickt seinerseits den TV Bad Grönenbach mit einer 4:0-Packung nach Hause.

TSV Legau – FC Bad Wörishofen 0:2 (0:0)

Tore 0:1 Patrick Zinner (80.), Moritz Radewaldt (87.), Rot Briechle (90./Legau) Zuschauer 75 Schiedsrichter Kevin Mitchell

Der FC Bad Wörishofen hält Kontakt zur Spitze, schielt weiter zumindest auf den Relegationsplatz und bleibt dem TSV Kammlach auf den Fersen. Der Sieg in Legau war ein hartes Stück Arbeit, der TSV hielt lange dagegen und erst in der Schlussphase gelang es den Kneippstädtern, ihre spielerische Überlegenheit in Tore umzusetzen.

SG Amberg/W’gelt. – SV Oberegg 1:4 (0:3)

Tore 0:1 Christoph Neher (9.), 0:2 Christoph Neher (30.), 0:3 Matthias Faulstich ((37.), 1:3 Thomas Waltenberger (65.), 1:4 Peter Mueller (90.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Leonhard Schramm

Schon in der ersten Halbzeit stellte der aggressive und spielstarke Gast aus Oberegg die Weichen auf Auswärtssieg und lag zum Seitenwechsel mit 3:0 vorentscheidend in Führung. Nur kurz keimte bei der SG noch Hoffnung auf, als das Team besser ins Spiel fand und Thomas Waltenberger das 1:3 gelang. Doch in der Schlussminute machte Peter Mueller dann den Sack für den SV Oberegg endgültig zu.

TSV Kammlach – TV Bad Grönenbach 4:0 (1:0)

Tore 1:0 Christoph Theis (8.), 2:0 Alexander Schlosser (FE, 59.), 3:0 Fabian Reth (70.), 4:0 Blini Mustafai (84.) Zuschauer 110 Schiedsrichter Manuel Lang

Im Stile einer Kreisliga-Spitzenmannschaft agierte der TSV Kammlach und zeigte sofort, wer heute den Sieg wollte. Denn der TSV Kammlach hatte immer auch einen Blick nach Memmingen, wo Spitzenreiter TV Boos gegen die DJK Ost Memmingen antrat. In einer von beiden Seiten fair geführten Partie gewann der TSV Kammlach letztlich verdient. Der Gastgeber begann druckvoll und erzielte bereits in der 6. Spielminute durch Alexander Schlosser das 1:0. Danach folgte eine Drangphase der Gäste aus Grönenbach, die in der 24. Minute mit dem einzigen Schuss aufs Tor der Heimelf endete. Als Manuel Funk in der 58. Spielminute im Strafraum gefoult wurde, verwandelte Alexander Schlosser den fälligen Elfmeter sicher zur 2:0 Führung. Die Gäste verzeichneten ihren zweiten Schuss aufs Tor in der 66. Minute, den der wenig beschäftigte Heimtorwart Florian Hoffmann sicher hielt. Zwei weitere perfekt herausgespielte Treffer von Fabian Reth und Blini Mustafai führten schließlich zum 4:0-Endstand.

SV Memmingerberg – TSV Kirchheim 0:0

Zuschauer 120 Schiedsrichter Michael Neukirch

Mit einem Punkt kehr der abstiegsbedrohte TSV Kirchheim vom Tabellendritten Memmingerberg zurück - das ist mehr als ein Achtungserfolg und macht Mut, im Endspurt doch noch die Klasse zu sichern.

TSV Lautrach-Iller. – SV Mindelheim 1:5 (1:3)

Tore 0:1 Niko Hefele (2.), 0:2 David Kienle (42.), 0:3 David Kienle (44.), 1:3 Tobias Köhl (45.), 1:4 Selayman Drammeh (63.), 1:5 Anel Junuzovic (90.) Zuschauer 125 Schiedsrichter Ali Aygün

Die Gastgeber verschliefen die Anfangsphase, kämpften sich dann aber zurück ins Spiel. Die Gäste aus Mindelheim waren wacher und nutzten jede Schwächer der Lautracher Defensive aus. Ein wichtiger Sieg für Mindelheim.





Die weiteren Spiele:

Ronsberg – Buxheim 4:1 (0:1)

Tore 0:1 Max Müller (22.), 1:1 Tim Albat (52.), 2:1 Tim Albat (62.), 3:1 Tim Fleschutz (80.), 4:1 Tim Albat (89.) Zuschauer 250 Schiedsrichter David Funk





Ost-Memmingen – Boos 4:2

Tore 1:0 Naum Nimanaj (8.), 2:0 Naim Nimanaj (20.), 2:1 Marco Gröner (57.), 3:1 Naim Nimanaj (57.), 3:2 Benedikt Beißer (90.+1), 4:2 Arthur Ulinets (90.+8), Schiedsrichter Ingo Grieser





Kreisklasse Allgäu 2

Jetzt ist die Serie des TSV Zaisertshofen gerissen, das Team um Spielertrainer Markus Böhm verpasste den erhofften Heimsieg gegen den FC Blonhofen. Der SVS Türkheim ist eines von drei Teams, die am Ende der Tabelle stehen und den Klassenerhalt wohl untereinander ausmachen müssen.

"Spiel der Woche" in der Kreisklasse Allgäu 2: Der SV Oberrieden empfing die SG aus Kirchdorf/Rammingen Da war auch der gute Gäste-Keeper machtlos. Der Schuss von Oliver Zech (rotes Trikot / Nr. 9) schlägt halbhoch zum 1:0 für den SV Oberrieden ein. Foto: Robert Prestele





SV Breitenbrunn/Lopp. – FSV Lamerdingen 2:5 (2:0)

Tore 1:0 Niklas Mueller (10.), 2:0 Niklas Mueller (12.), 2:1 Michael Schuster (52.), 2:2 Michael Schuster (58.), 2:3 Dennis Wüster (61.), 2:4 Michael Schuster (62.), 2:5 Ferdinand May (74.) Zuschauer 100

Was war das denn? Der Tabellenletzte lag zur Pause überraschend mit zwei Treffern vorne. Sollte es eine Überraschung geben? Die bleib dann aus, weil der FSV Lamerdingen die zweite Halbzeit dominierte und den Gastgebern gleich fünf Tore einschenkte.

SV Schöneberg – SVS Türkheim 3:2 (2:0)

Tore 1:0 Andreas Schnalke (9.), 2:0 Andreas Schnalke (33.), 2:1 Florian Racaj (44.), 3:1 Dominik Zellhuber (57.), 3:2 Thomas Schöffel (81.) Zuschauer 151 Schiedsrichter Arnold Biberger

Durchatmen in Schöneberg, Schnappatmung in Türkheim: Doppelpacker Andreas Schnalke brachte den Gastgeber früh auf die Siegerstraße, doch der SVS Türkheim zeigte mit dem 2:1-Anschlusstreffer vor der Pause Nehmerqualitäten. Das Tor zum 3:2 kam für Türkheim zu spät, der SVS wird sich jetzt wohl erstmal darauf konzentrieren müssen, den Relegationsplatz zu verteidigen.

"Spiel der Woche" in der Kreisklasse Allgäu 2: Der SV Oberrieden empfing die SG aus Kirchdorf/Rammingen. Mit starken Paraden hielt Gästetorhüter Dominik Kleinsteuber (weißes Trikot) sein Team lange im Spiel. Am Ende musste er aber drei Gegentore einstecken. Foto: Robert Prestele

SG Jengen/Waal – SC Unterrieden 4:0

Tore 1:0 Simon Wachter (9.), 2:0 Benedikt Rauch (29.), 3:0 Johannes Bersch (33.), 4:0 Maximilian Glas (81.) Gelb-rot Johannes Wohnlich (SCU, 90.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Bernhard Maurer

Immer wenn sich der SCU gerade so vom Gegentor erholt und sich ins Spiel zurück gekämpft hatte, fiel schon wieder der nächste Treffer. Am Ende stand ein deutlicher Sieg der Gäste.

TSV Zaisertshofen – FC Blonhofen 2:3 (2:1)

Tore 1:0 Maximilian Schmid (15.), 2:0 Michael Koch (24.), 2:1 Julian Bauer (45.), 2:2 Matthias Kuisl (79.), 2:3 Matthias Kuisl (83.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Markus Heider

Ein Doppelpack von Matthias Kuisl drehte die Partie doch noch zugunsten des Gastes aus Blonhofen. Zum psychologisch ungünstigsten Zeitpunkt unmittelbar vor dem Seitenwechsel ließ der TSV den Anschlusstreffer zum 2:1 zu, am Ende stand der TSV Zaisersthofen dann sogar mit leeren Händen da.

Buchloe – Pforzen 4:1

Tore 0:1 Kai Schinzel (1.), 1:1 Wolfgang Baumann (21.), 2:1 Manuel Scherers (60.), 3:1 Eugen Kulla (79.), 4:1 Loris Hoti (90.+5.) Zuschauer 130 Schiedsrichter Michael Rommel





A-Klasse Allgäu 2

Die schwarze Derby-Serie des TSV Mindelheim II ist noch düsterer geworden: In Auerbach/Stetten setzte es eine deftige 2:5-Klatsche.





Auerbach/St. – Mindelheim II 5:2

Tore 1:0 Nick Seibold (10.), 2:0 Markus Zedelmaier (12.), 3:0 Stefan Haugg (22.), 4:0 Nick Seibold (23.), 5:0 Nick Seibold (44), 5:;1 Jakob Dikkaya (76.), 5:2 Jacob Dikkaya (79.), Zuschauer 80 Schiedsrichter Konrad Sedlmeir

Der FC 98 begann die Partie sehr stark und setzte die Mindelheimer Zweite mit starkem Pressing enorm unter Druck. Kurz vor der Halbzeit erhöhte der gut aufgelegte Torjäger Nick Seibold mit seinem dritten Treffer zum 5:0. In der zweiten Halbzeit verflachte die Partie und Mindelheim konnte noch auf 2:5 verkürzen.





B’brunn/Lopp. II – Pfaffenhaus. 0:3

Tore 0:1 Lukas Tiefenbacher (3.), 0:2 Tobias Rauch (32.), 0:3 Andreas Doppelhammer (44.) Zuschauer 60 Schiedsrichter Karl Domberger

Die SG Breitenbrunn/Loppenhausen hängt weiter am Tabellenende fest. Gegen die überlegenen Gäste aus Pfaffenhausen hatte die SG nichts zu melden.





Schlingen – Salgen 5:2

Tore 1:0 Gürtürk (16.) 1:1 Maximilian Heiß (FE, 55.), 2:1 Leon Gerlich (64.), 2:2 Johannes Schneider (78.), 3:2 Tobias Kusterer (79.), 4:2 Niklas Kusterer, 5:2 Simon Windrath (90.+5) Rot Fabian Kaufmann (18.) Zuschauer 85 Schiedsrichter Marc Fürst

Die Gäste waren von Anfang an sehr defensiv eingestellt, konnten den frühen Führungstreffer für Schlingen aber nicht verhindern. Trotz Unterzahl bestimmte die Heimmannschaft weiterhin das Geschehen. Die erneute Führung sowie der nochmalige Ausgleich fielen in kurzer Zeitabfolge nach einer knappen Stunde. Ein Doppelschlag durch die Kusterer-Brüder brachte der Mannschaft die hochverdiente Führung, ehe Simon Windrath mit dem Schlusspfiff den Endstand herstellte.





Mattsies – Kirchheim II 3:2 (1:1)

Tore 1:0 Häring (12.), 1:1 Zech (36.), 2:1 Dietrich (60.), 3:1 Häring (HE, 63.), 3:2 Ziegler-Friesinger (87.) Zuschauer 70 Schiedsrichter Michael Großkopf

Der SV Mattsies hat das Kellerduell gegen den TSV Kirchheim verdient gewonnen. Vor allem nach der Pause waren die Gastgeber die aktivere Mannschaft und erspielten sich zahlreiche Chancen. Am Ende musste der SVM noch einmal zittern, doch Keeper Immerz hielt den Sieg fest.





Dirlewang – Eppishausen 3:0 (1:0)

Tore 1:0 Christoph Gallert (14.), 2:0 Ralf Olbrich (78.), 3:0 Daniel Peter (80.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Steffen Kibler

Dirlewang war die spielbestimmende Mannschaft und ging durch eine schöne Aktion durch Gallert in Führung. Danach kam der Gast besser ins Spiel, ohne jedoch die große Torgefahr auszustrahlen.





Tussenhausen – Türk. Mindelh. 3:0

Tore 1:0 Marco Drahotta (18.), 2:0 Marco Drahotta (31.), 3:0 Thomas Kobold (66.) Rot Taner Coskun (38.), Gelb-rot (Granit Kamberi (80.) Zuschauer 60 Schiedsrichter Christian Mayer

Nach ausgeglichenem Start konnte der SV Tussenhausen in Führung gehen. Kurz darauf gelang es dem SVT, die Führung durch engagierten Einsatz weiter auszubauen.





Bedernau – Mittelneufnach 1:1

Tore 0:1 Dennis Hedrich (6.), 1:1 Christoph Albrecht (74.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Dennis Küttner

Denkbar schlecht startete Bedernau in das Spiel, denn die Gäste nutzen die erste Tormöglichkeit eiskalt aus. In der zweiten Halbzeit erspielte sich der SVB reihenweise gute Torchancen. Die Gäste wussten sich teilweise nur noch durch grobe Foulspiele zu helfen, brachten aber am Ende den einen Punkt über die Zeit.





A-Klasse Allgäu 3

Im Spitzenspiel musste die Reserve des FC Bad Wörishofen eine knappe Niederlage einstecken und den dritten Tabellenplatz an den Gastgeber aus Kimratshofen 2/Legau 3 abtreten. Der SV Oberegg 2 bleibt durch den verdienten Sieg in Amberg/Wiedergeltingen mit ordentlich Vorsprung auf dem Relegationsplatz.





Amberg/W’gelt. II – Oberegg II 1:3

Tore 0:1 Lukas Prim (25.), 0:2 Michael Sturm (82.), 0:3 Tobias Fleschhut (84.), 1:3 Alois Schneider (88.) Zuschauer 70 Schiedsrichter Erdal Diri





Kimratshof. II – Wörishofen II 3:2

Tore 1:0 Johannes Schädler (6.), 2:0 Max Bek (53.), 2:1 Christoph Lange (60.), 3:1 Max Bek (67.), 3:2 Eshanullah Azizi (90.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Christoph Dorn