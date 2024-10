Zwei Derbys in der Kreisliga

Derby-Freunde aufgepasst: Am Samstag stehen sich in der Kreisliga die SG Amberg/Wiedergeltingen und der TSV Mindelheim gegenüber. Und am Sonntag folgt gleich das nächste Duell der Kreisliga, denn beim SV Oberegg ist der SV Oberrieden zu Gast.

Bezirksliga Schwaben Süd

Die verflixten Schlussminuten. In der 89. Minute kassierte der FC Bad Wörishofen vergangene Woche das Gegentor zum 1:1 gegen die SpVgg Lagerlechfeld. Exakt so wie bereits beim 1:1 im Hinspiel gegen die Lechfelder. Eine Woche zuvor das gleiche Spiel beim 1:1 gegen den SV Egg a.d. Günz, diesmal in der Nachspielzeit. Wertvolle Punkte gingen so verloren und ließen die Kurstädter auf einen Relegationsplatz abrutschen.

Am Samstag (14 Uhr) ist nun der SVO Germaringen zu Gast. In Germaringen hatte Bad Wörishofen als Aufsteiger die Bezirksligasaison 2024/2025 eröffnet und überraschte dort mit einem 2:0-Auswärtserfolg. Das mag für den FC Bad Wörishofen ein gutes Omen für das Rückspiel sein.

Ebenfalls gute Erinnerungen hat der TSV Kammlach an den kommenden Gegner. Die Kammlacher reisen am Sonntag ins Allgäu und treten dort beim FC Rettenberg an. Zu Hause hatte sich der TSV Kammlach im Hinspiel gegen die Rettenberger deutlich mit 4:1 durchgesetzt. Das lässt durchaus auf Auswärtspunkte hoffen. Und die könnte die Mannschaft von Trainer Manuel Neß natürlich gut gebrauchen. Mit einem Punkt mehr als der FC Bad Wörishofen rangiert Kammlach direkt vor den Relegationsplätzen.

Da wäre ein Dreier in Rettenberg mehr als willkommen, um den Abstand zur gefährdeten Zone zu vergrößern.

Kreisliga Allgäu Nord

In der Kreisliga sind die vier heimischen Vertreter an diesem Wochenende ganz unter sich. Das erste der beiden Derbys wird am Samstag in Amberg angepfiffen, wo um 14 Uhr der TSV Mindelheim aufläuft. Eine kleine Durststrecke in den letzten Spielen ließ die SG Amberg/Wiedergeltingen auf den zehnten Tabellenplatz zurückfallen. Insbesondere auf eigenem Platz konnte die SG noch nicht restlos überzeugen.

Eine famose Saison spielt dagegen bisher der TSV Mindelheim. Der derzeitige zweite Tabellenplatz hält den Kreisstädtern alle Möglichkeiten in Richtung Tabellenspitze offen.

Da wird es für die Gastgeber nicht leicht sein, gegen Mindelheim eine Trendwende einzuläuten.

Der zweite Streich folgt dann am Sonntag. Dann nämlich empfängt der SV Oberegg um 14 Uhr den Aufsteiger SV Oberrieden.

Nach einem schwachen Saisonstart hat sich Oberegg längst gefangen und kontinuierlich bis auf Rang fünf hochgearbeitet. Aber auch Aufsteiger Oberrieden fühlt sich in der Kreisliga wohl, was der aktuelle gute Mittelfeldplatz belegt.

Da werden wohl besonders die Torjäger im Fokus stehen. Seitens des SV Oberegg ragen dabei Sebastian Huber und Elias Maurus heraus. Aber auch Oberrieden stellt mit Manuel Schalk und Simon Keller zwei sehr treffsichere Schützen.

Kreisklasse Allgäu 2

Mit dem TSV Zaisertshofen, der SG FSV Kirchdorf/FC Rammingen und dem TSV 1863 Kirchheim führt ein heimisches Trio die Spitze der Kreisklasse Allgäu 2 an.

Trotz der Niederlage (1:2) am vergangenen Wochenende in Schöneberg behauptete der TSV Zaisertshofen die Tabellenführung mit einem Punkt Vorsprung. Die Mannschaft um Spielertrainer Markus Böhm empfängt nun am Sonntag (14.30 Uhr) die SG FC Jengen/TV Waal. Zaisertshofen ist in dieser Saison auf eigenem Platz noch ungeschlagen und wird deshalb wohl auch am Sonntag gegen die Ostallgäuer drei Punkte einplanen.

Ähnlich werden vermutlich auch die Verantwortlichen beim TSV 1863 Kirchheim rechnen. Als Tabellendritter reist Kirchheim am Sonntagmittag zum SV Oberegg II. Die Oberegger Reserve ist mittlerweile auf dem letzten Tabellenplatz gelandet. Da wird es für die Gastgeber vermutlich schwer, gegen Kirchheim die dringend benötigten Punkte zu holen.

Die Dritte im Bunde, die SG FSV Kirchdorf/FC Rammingen, kann an diesem Wochenende nicht eingreifen, denn als spielfreie Mannschaft bleibt ihr nur die Zuschauerrolle.

A-Klasse Allgäu 2

Das Spitzenduell der A-Klasse Allgäu 2 wird im Landkreis Augsburg angepfiffen. Um 14.30 Uhr tritt nämlich der SC Unterrieden am Sonntag beim TSV Mittelneufnach an. Tabellarisch heißt dies, der Tabellenzweite empfängt den Tabellenersten. Nur ein Punkt trennt beide Vereine. Die besondere Herausforderung für das Team von Coach Christian Landsperger: Mittelneufnach hat in dieser Saison noch kein Spiel verloren. Dennoch ist das die Gelegenheit für den SCU, sich vom direkten Verfolger abzusetzen.

A-Klasse Allgäu 3

Werner Habigt steht mit dem FSV Dirlewang an der Spitze der A-Klasse Allgäu 3. Foto: Robert Prestele

Jeweils Heimrecht haben die beiden heimischen Vertreter der A-Klasse Allgäu 3 am Wochenende. Während Tabellenführer FSV Dirlewang mit der SG Ebersbach/Ronsberg eine vermeintlich leichte Aufgabe vor sich hat, wird sich die SG Amberg/Wiedergeltingen II strecken müssen, um gegen die SG Kimratshofen/Legau II zu punkten.

Das Spiel der Woche

In der A-Klasse Allgäu 2 haben sich der FC Bad Wörishofen II (Platz fünf) und Türkiyemspor Mindelheim (Rang sieben) aktuell in der Tabellenmitte eingependelt. Im „Spiel der Woche“ treffen nun beide am Samstag (12. Uhr) in Bad Wörishofen aufeinander.

Ein klarer Favorit ist bei dieser Begegnung derzeit nicht auszumachen, weshalb die Tagesform vermutlich entscheiden wird. Das Zünglein an der Waage könnte allerdings dabei Bad Wörishofens erfolgreicher Torjäger Lucas Urbin sein. Hier scheint also eine enge Begegnung garantiert zu sein.