Im Winter dreht sich das Unterallgäuer Trainerkarussell

Plus Traditionell planen Fußballvereine bereits im Winter für die neue Spielzeit. So zeichnet sich bereits jetzt ein großes Trainerstühlerücken im Sommer ab.

Fußballtrainer, vor allem erfolgreiche, sind in den Unterallgäuer Ligen ein rares Gut. Kein Wunder, dass scheidende Trainer nicht lange ohne Jobanfrage bleiben. In der laufenden Winterpause glühen die Drähte wieder besonders heiß.

Bereits vor Weihnachten war beim Kreisligisten TSV Kammlach die Nachfolge für Roland Zellhuber klar. Dessen Vorgänger, Manuel Ness, wird im Sommer seinen Heimatverein wieder übernehmen. Zellhuber hat sich eine schöpferische Pause auferlegt, Hausbau und Familie stehen bei ihm im Vordergrund.