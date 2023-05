Jubel in Bad Wörishofen, Enttäuschung in Mindelheim

Der FC Bad Wörishofen ist zurück in der Kreisliga: Der FCW holt sich den Titel in der Kreisklasse. Der TSV Mindelheim II verpasst dagegen die vorzeitige Meisterschaft.

Endlich wieder einmal ein Wochenende, an dem das Wetter zum Fußballspielen und -schauen einlud. Die Mannschaften sorgten in Kreisliga, Kreis- und A-Klassen im Unterallgäu für ordentlich Spannung.

Kreisliga Mitte: Kirchheim feiert ein Schützenfest

Der TSV Kammlach gewinnt das Derby gegen den SV Oberegg und seinen ehemaligen Coach Manuel Neß aufgrund der zahlreichen Torchancen verdient mit 3:1. Der TSV Kirchheim schießt den BSK Olympia Neugablonz vom Platz.





TSV Mindelheim – TSV Lautrach/Illerbeuren 2:4

Tore 0:1 Alexander Bischof (4.), 1:1 Tobias Hovanjek (8.), 2:1 Patrick Gödrich (59.), 2:2, 2:3 Alexander Bischof (63., 73.), 2:4 Manuel Fischer (86.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Jakob Zinßer

Mit einer Heimniederlage gegen den „TSV Alexander Bischof“ verabschiedet der TSV Mindelheim seinen Trainer Edin Kahric. Gleich drei Mal war der Gästestürmer Bischof zur Stelle und sorgte für den letztlich verdienten Sieg seiner Elf.

Abschied in Mindelheim: Julian Sterzer (links) und Christoph Wissigkeit (rechts) von der Fußballabteilung des TSV Mindelheim verabschieden Trainer Edin Kahric. Foto: Robert Prestele





TSV Kammlach – SV Oberegg 3:1

Tore 0:1 Elias Maurus (25.), 1:1 Tobias Diepolder (33.), 2:1 Simon Schaumann (47.), 3:1 Manuel Funk (86., FE) Bes. Vork. Albenstetter ( Kammlach) vergibt Foulelfmeter (16.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Michael Neukirch

Zu Beginn spielten beide Mannschaften aus einer sicheren Abwehr kontrolliert nach vorne. Nach einer Viertelstunde wurde Kammlachs Stürmer Manuel Funk im Strafraum bei der Ballannahme gefoult, doch den fälligen Strafstoß drosch Tobias Albenstetter übers Tor. Als sich der Gästespieler Elias Maurus in der 25. Minute auf der rechten Strafraumseite durchsetzte, führte der SV Oberegg überraschend mit 1:0. Die Heimelf spielte weiter beherzt auf und kam nach 33 Minuten durch Tobias Diepolder zum verdienten Ausgleich. Die Platzherren kamen frischer aus der Kabine und als Alexander Schlosser einen Eckball aufs lange Fünfereck zirkelte nickte Simon Schaumann zur 2:1-Führung ein. Danach kam die Zeit des stark spielenden Gästetorwarts Joost Rahders, der die bestens herausgespielten Torchancen von Manual Funk, Peter Müller, Reinhold Haar, Jonas Funk, Fabian Reth und Richard Kraus alle vereitelte. Zum Ende des flotten Spiels blockte Tobias Albenstetter in der 83. Minute einen Torschuss von Christian Melder und eine Minute später setzte Obereggs Maurus einen Freistoß an die Latte. Den 3:1-Endstand markierte dann Manuel Funk per Elfmeter in der 86. Minute selbst.





TSV Kirchheim – Olympia Neugablonz 12:2

Tore 1:0 Daniel Geiger (1., FE), 2:0 Markus Nägele (3.), 3:0 Niko Titz (4.), 4:0 Simon Paulus (18.), 5:0 Niko Titz (25.), 6:0 Dominik Ziegler-Freisinger (28.), 7:0 Simon Paulus (33.), 8:0 Martin Loracher (38.), 8:1 Benjamin Maier (43., FE), 9:1 Daniel Geiger (50.), 9:2 Benjamin Maier (54.), 10:2 Daniel Geiger (73.), 11:2 Tobias Lutzenberger (86.), 12:2 Niko Titz (88.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Lukas Lürzel

Ein echtes Torspektakel erlebten die Fans in Kirchheim. Bereits nach vier Minuten führte die Heimelf mit 3:0, zur Pause stand es 8:1 (!). Nach dem Seitenwechsel schraubten die Kirchheimer das Ergebnis noch in den zweistelligen Bereich hoch.





Oberbeuren – Buxheim 2:5

Tore 0:1 Alexander Honold (5.), 0:2 Daniel Starigk (9.), 0:3 Luca Schwenk (16.), 0:4 Maximilian Müller (49.), 1:4 Marius Schütz (66.), 2:4 Urs Ebner (75.), 2:5 Alexander Honold (82.) Zuschauer 60 Schiedsrichter Martin Horne





Stöttwang – Mauerstetten 0:3

Tore 0:1 Emanuel Richter (42.), 0:2 Joshua Krause (59.), 0:3 Martin Wahl (74.) Zuschauer 145 Schiedsrichter Daniel Hartmann





Memmingerberg – Babenhaus. 1:4

Tore 1:0 Matthias Stetter (47., FE), 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 Fatih Ademi (47./FE, 68./FE, 83., 86.) Zuschauer 175 Schiedsrichter Leonhard Frieling





Ost-Memming. – D’reishausen 1:2

Tore 0:1 Julian Karg (63.), 0:2 Patrick Baur (71.), 1:2 Naim Nimanaj (78.) Rot Marius Scheuerl (Ost-MM, 23.) Zuschauer 70 Schiedsrichter Dennis Picknik





Kreisklasse Allgäu 1: Der SC Unterrieden muss noch etwas zittern

Für den SC Unterrieden sieht alles nach einem weiteren Jahr in der Kreisklasse aus. Zwar verpassten die Unterrieder den endgültig sicheren Klassenerhalt durch das Remis in Lachen – bei einem Sieg wäre alles klar gewesen. Doch auch so hat der SCU aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber dem TV Erkheim II auf dem Relegationsplatz vor dem letzten Spieltag alle Trümpfe in der Hand.





Egg II – Oberrieden 1:3

Tore 1:0 Thomas Fackler (9., FE), 1:1 Manuel Schalk (12.), 1:2, 1:3 Simon Keller (19., 43.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Caner Sönmez

Die Heimelf aus Egg unterlag den Gästen aus Oberrieden verdient mit 1:3. Durch den Erfolg des TV Erkheim II gegen Dickenreishausen II steht der direkte Abstieg für den SV Egg II in die A-Klasse fest. Die Heimelf hatte zwar mehr Spielanteile, konnte diese allerdings vor dem Tor nicht nutzen. Die Gäste dagegen nutzten die eigenen Chancen eiskalt. In Egg steht damit ein Umbruch zur neuen Saison an.





Lachen – Unterrieden 1:1

Tore 0:1 Pius Nägele (25.), 1:1 Leon Schmidt (84.) Gelb-Rot Yannik Ballwieser (Unterrieden, 57.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Ahmet Gürsoy

In einem hart umkämpften Spiel war Lachen die spielerisch bessere Mannschaft, konnte sich aber gegen aufopferungsvolle Gäste nicht entscheidend durchsetzen. Durch einen Konter ging Unterrieden überraschend in Führung und konnte diese bis kurz vor Spielende halten, ehe Lachen den verdienten Ausgleich erzielte.

Kreisklasse Allgäu 2: TSV Zaisertshofen feiert einen wichtigen Heimsieg

Der FC Bad Wörishofen kann feiern: Durch den 5:0-Heimsieg gegen Absteiger FSV Dirlewang ist den Kneippstädtern der Titel kaum mehr zu nehmen. Zwar könnte die SG Amberg/Wiedergeltingen am letzten Spieltag nach Punkten gleichziehen. Das bessere Torverhältnis aber weisen die Kneippstädter auf. Der TSV Zaisertshofen hat sich mit dem Heimsieg gegen Schöneberg den Klassenerhalt gesichert.





TSV Zaisertshofen – SV Schöneberg 3:1

Tore 1:0 Julian Egger (27.), 2:0 Peter Lindner (42.), 2:1 Christian Lampert (48.), 3:1 Michael Mussack (85.) Zuschauer 140 Schiedsrichter Arnold Biberger

Der TSV Zaisertshofen startete mutig in die Partie und ging mit Unterstützung der Schöneberger Abwehr mit 2:0 in Führung. Direkt nach der Halbzeit gelang den Gästen der Anschlusstreffer, was das Spiel aufgrund der brisanten Tabellensituation spannend machte. Letztlich war es Mussack, der die Heimelf erlöste und die drei wichtigen Punkte sicherte.





SG Amberg/W’gelt. – SG Jengen/Waal 4:2

Tore 1:0 Martin Grondinger (37., ET), 2:0 Lukas Zink (39.), 3:0 Thomas Gaschler (48.), 3:1 Manuel Müller (52., ET), 4:1 Thomas Gaschler (58.), 4:2 Simon Wachter (82.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Andreas Lemke

In einer einseitigen Partie hatte die SG Wiedergeltingen/ Amberg zu allen Phasen des Spiels das Heft in der Hand und dominierte nach Lust und Laune. Das Ergebnis hätte noch deutlich höher ausfallen können.





SVS Türkheim – SV Pforzen 1:1

Tore 0:1 Stefan Kreit (28.), 1:1 Florian Racaj (61.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Christian Heinz

Der SVS Türkheim muss noch um den Klassenerhalt zittern. Gegen Pforzen holten die Türkheimer zwar ein respektables Unentschieden, doch nur mit einem Sieg wären die Salamander-Kicker endgültig gerettet gewesen. So wird es am letzten Spieltag noch spannend.





SG Kirchdorf/Rammingen – FC Blonhofen 4:1

Tore 1:0 Timo Nieberle (18.), 1:1 Falco Frank (28.), 2:1 Daniel Dilba (37.), 3:1 Sebastian Bott (41.), 4:1 Tim Rauscher (48.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Norbert Wagner

In einem flotten Spiel sahen die Zuschauer gleich fünf Tore und zwei direkt verwandelte Freistöße der SG durch Dilba und Rauscher. Bereits in der 18. Minute erzielte die SG durch Nieberle das 1:0. Nur zehn Minuten später glich der FC Blonhofen durch einen sehenswerten Angriff aus. Durch die Treffer kurz vor der Halbzeit und kurz danach, konnte die SG den verdienten Sieg festmachen. Bei konsequenter Chancenauswertung hätte der Heimsieg auch höher ausfallen können.





SV Bedernau – FSV Lamerdingen 0:2

Tore 0:1 Patrick starker (42.), 0:2 Michael Schuster (58.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Wolfgang Glaser

Wenige Tormöglichkeiten sahen die Zuschauer in Bedernau in der ersten Halbzeit. Kurz vor der Pause erzielte Starker mit einem platzierten Freistoß aus gut 18 Metern das 1:0 für Lamerdingen. 15 Minuten nach der Halbzeit erhöhten die Gäste, wiederum nach einem Freistoß, durch einen Kopfballtreffer von Schuster auf 2:0. In der Folge spielten die Gäste das Spiel souverän herunter und siegten somit verdient gegen den SVB.





FC Bad Wörishofen – FSV Dirlewang 5:0

Tore 1:0, 2:0 Maximilian Gast (1., 35.), 3:0 Robin Reichow (59.), 4:0 Tesfom Eyob (75.), 5:0 Maximilian Gast (79.) Zuschauer 130 Schiedsrichter Ali Aygün

Mit einem überzeugenden 5:0-Heimsieg sollte sich der FCW die Meistersc Torjäger Maximilian Gast brachte den FCW gleich mit dem ersten Angriff in Führung und erhöhte in der 35. Minute auf 2:0. Der eingewechselte Robin Reichow sorgte kurz nach Seitenwechsel per Seitfallzieher für den dritten Treffer, ehe Tesfom Eyob ebenfalls kurz nach seiner Einwechslung das 4:0 erzielte. Den Schlusspunkt setzte wiederum Gast mit einem Flachschuss aus 25 Metern. Die Dirlewanger wehrten und ersparten sich das halbe Dutzend Gegentore.

Der FC Bad Wörishofen (weiße Trikots) gewinnt gegen Absteiger FSV Dirlewang mit 5:0. Foto: Helmut Bader





TSV Mittelneufnach – SVO Germaringen II 2:4

Tore 0:1 Tobias Storch (3.), 0:2 Patrick Gebler (42.), 1:2 Johannes Thoma (45.), 2:2 Jonas Nieberle (45.), 2:3 Simon Fuch (47., ET), 2:4 Luca Kratzer (55.) Zuschauer 110 Schiedsrichter Markus Heider

Der Gäste nehmen in einer wilden Partie die Punkte mit. In beiden Halbzeiten legte Germaringen II schnell die Tore zur Führung vor. Die Heimelf konnte nur kurz vor der Pause zwischenzeitlich ausgleichen. Sie wehrte sich zwar nach Kräften, die Punkte gingen aber verdient nach Germaringen.





A-Klasse Allgäu 2: Meistertrainer gibt Rücktritt bekannt

Die Bombe platzte kurz nach dem Spiel: Erkan Can, Trainer des Meisters SG Breitenbrunn/Loppenhausen, teilte mit, dass er nach der Saison als Trainer zurücktreten werde. Er habe zwei erfolgreiche Jahre beim FC Loppenhausen und der SG Breitenbrunn gehabt und wolle nun auf dem Höhepunkt abtreten, wie Can der MZ mitteilte.





Bad Wörishofen II – Tussenhausen 1:3

Tore 0:1 k.A. (20.), 1:1 Muhammad Kholzada (25.), 1:2 Marco Drahotta (35.), 1:3 Stefan Hösle (75.) Bes. Vork. TW Warschun (FCW) hält Foulelfmeter (43.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Cemil Koruyuku

Mit einem hart erkämpften Auswärtssieg untermauert der SV Tussenhausen seinen Anspruch auf den Relegationsplatz. Die FCW-Reserve hatte ihr Saisonziel „Klassenerhalt“ bereits erreicht und ist jetzt reif für die Sommerpause. Die Gäste hätten sich etwas leichter getan, wenn Benjamin Magg mit einem Foulelfmeter kurz vor der Pause nicht am FCW-Schlussmann Andre Warschun gescheitert wäre.





Markt Wald – Pfaffenhausen 0:3

Tore 0:1 Halil Sadrija (43.), 0:2 Christian Schmid (65.), 0:3 Fatos Zenuni (75.) Zuschauer 40 Schiedsrichter Karl Domberger

Im letzten Heimspiel als A-Klassist musste der TSV Markt Wald eine Niederlage hinnehmen. Gegen den TSV Pfaffenhausen musste die Heimelf kurz vor der Pause den Rückstand hinnehmen. Im zweiten Durchgang erhöhte Pfaffenhausen durch Schmid und Zenuni auf 3:0.

Paukenschlag in der A-Klasse 2: Meistertrainer Erkan Can verlässt die SG Breitenbrunn/Loppenhausen nach Meisterschaft und Aufstieg zum Saisonende. Foto: Robert Prestele





Salgen/Bronnen – Breitenbrunn/Loppenhausen 0:3

Tore 0:1 Sebastian Huber (12.), 0:2 Christian Landsperger (85.), 0:3 Christopher Zwing (90.) Zuschauer 70 Schiedsrichter Erdal Diri

Die Gäste siegten insgesamt verdient, aber dem Spielverlauf um zwei Tore zu hoch. Im Vergleich zur Vorwoche fehlten der Heimelf vier Spieler, die nicht gleichmäßig ersetzt werden konnten. Die wenigen Chancen der Heimelf fanden keinen Vollstrecker.





Amberg/W’gelt. II – Auerbach/Stetten 0:2

Tore 0:1, 0:2 Oliver Bittner (60., 77.) Zuschauer k. A. Schiedsrichter Norbert Schimetschek

Die Gäste aus Auerbach/Stetten versuchten in der ersten Halbzeit mit hohen Bällen zum Torerfolg zu kommen, blieben aber ohne nennenswerte Chancen. Nach der Halbzeit stieg die Fehlerquote in der Hintermannschaft der Heimelf und die Gäste gingen mit einem schönen Freistoß in Führung. Im weiteren Verlauf fiel noch der zweite Gegentreffer.





Türk. Mindelheim – Lamerdingen II 1:0

Tor 1:0 Albenis Ibrahimi (22.) Zuschauer 30 Schiedsrichter Lukas Wexenberger

Im letzten Heimspiel feiert Türkiyemspor Mindelheim einen knappen Heimsieg gegen die Reserve des FSV Lamerdingen.





Schlingen – Mattsies 3:2

Tore 1:0 Noah Kienle (26.), 1:1 Daniel Häring (56., FE), 1:2 Elias Kobold (70.), 2:2 Leon Gerlich (76.), 3:2 Tobias Kusterer (90. + 1) Zuschauer 65 Schiedsrichter Walter Bretthauser

Schlingen bestimmte den ersten Spielabschnitt, aber die Torausbeute mit nur einem Treffer fiel recht mager aus. Nach der Pause spielte Mattsies mutiger nach vorn, den ersten Warnschuss konnte Fabian Kaufmann mit einer Parade abwehren. Der Ausgleich für die Gäste fiel per Elfmeter. Schlingen wachte wieder auf und erarbeitete sich Chancen, doch aus dem Nichts heraus erzielten die Gäste die Führung. Mit einem von der Grundlinie ins lange Eck gezirkelten Ball gelang Gerlich der erneute Ausgleich und mit einem satten Schuss aus größerer Distanz sorgte Kusterer in der Nachspielzeit für den verdienten Sieg.





Kirchheim II - Eppishausen 2:4

Tore 0:1 Alexander Schletgauer (2.), 1:1 Raphael Reissner (27., FE), 1:2 Niklas Wiblishauser (30.), 2:2 Domenic Dannheimer (51., FE), 2:3 Adrian Gumpinger (68.), 2:4 Lukas Wiblishauser (82.) Zuschauer 200 Schiedsrichter Maik Seemann

Das zuschauerträchtige Derby fand im SC Eppishausen einen verdienten Sieger. Der TSV Kirchheim II konnte zwar die ersten beiden Rückstände jeweils per Strafstoß egalisieren, doch im nach dem dritten Treffer ließ der SC Eppishausen nichts mehr zu.

A-Klasse Allgäu 3: TSV Mindelheim II vergibt die große Meisterchance

Plötzlich wendet sich das Blatt: Der TSV Mindelheim II verliert sein Heimspiel gegen den direkten Verfolger FC Heimertingen II mit 1:3 und hat nun vor dem letzten Spieltag die schlechteren Karten im Kampf um die Meisterschaft. Der SV Oberegg II gibt in Oberbeuren eine komfortable Führung aus der Hand.

TSV Mindelheim II - FC Heimertingen II 1:3

Tore 0:1 Sean Semmler (41.), 0:2 Stefan Meier (58.), 0:3 Marcel Schmid (73.), 1:3 Mirza Mesic (78.) Gelb-Rot Michael Schreyer (Heimertingen/67./wiederholtes Foulspiel) Zuschauer 100 Schiedsrichter Erwin Hefele

Eine schöne Direktabnahme von Mindelheims Jacob Dikkaya (gelbes Trikot/Nr. 10) blieb in der Heimertinger Abwehr (blaue Trikots) hängen. Foto: Robert Prestele





TSV Oberbeuren II - SV Oberegg II 5:2

Tore 0:1 Markus Ebel (7.), 0:2 Yannik Bräckle (15.), 1:2 Maximilian Mayer (40.), 2:2 Patrick Werdich (49., FE), 3:2 Jonas Baunach (54.), 4:2, 5:2 Benjamin Markthaler (65., 87.) Zuschauer 20 Schiedsrichter Ercan Sevik