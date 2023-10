SV Oberegg entführt beim Ex-Coach drei Punkte

Ein Wiedersehen der bitteren Art erlebte Bad Wörishofens Trainer Thomas Hartmann beim Spiel gegen seinen Ex-Klub SV Oberegg. Für einen anderen Spielertrainer läuft es besser.

Der FC Bad Wörishofen eröffnete den elften Spieltag im Unterallgäuer Fußball - und verliert in der Kreisliga Allgäu Nord sein Heimspiel gegen den SV Oberegg. Bei der SG Amberg/ Wiedergeltingen glänzt Spielertrainer Thomas Waltenberger.

Er markiert alle drei Tore im Spiel gegen den TSV Kammlach. Auch in den unteren Ligen wird nicht mit Toren gegeizt.

Kreisliga Allgäu Nord: Der SV Oberegg feiert Auswärtssieg in Bad Wörishofen

Das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub war für Bad Wörishofens Trainer Thomas Hartmann keine Freude: Seine Mannschaft unterlag dem SV Oberegg mit 1:2. Besser lief es da schon für seinen Kollegen Thomas Waltenberger: Der Spielertrainer der SG Amberg/Wiedergeltingen markierte alle drei Tore beim 3:0-Sieg seiner Elf gegen Kammlach.





FC Bad Wörishofen – SV Oberegg 1:2

Tore 0:1 Stefan Linder (3.), 0:2 Markus Maier (41.), 1:2 Ahmed Abdi (62.) Rot Stefan Linder (Oberegg, 90.+3) wg. Tätlichkeit Zuschauer 120 Schiedsrichter Daniel Hartmann

Für FCW-Trainer Thomas Hartmann war es ein besonderes Spiel gewesen: Vor vier Jahren war er mit dem SV Oberegg in die Kreisliga aufgestiegen. Dass Gästekapitän Stefan Linder bereits nach drei Minuten eine Freistoßflanke aus dem Halbfeld ungehindert einköpfen konnte, war jedoch kein Geschenk des ehemaligen Trainers, sondern eine Nachlässigkeit der heimischen Abwehr. Danach entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel zweier spielerisch starker Mannschaften. Dem 0:2 kurz vor dem Pausenpfiff ging zunächst ein satter Schuss an den Innenpfosten und anschließend ein krasses Missverständnis der FCW-Defensive voraus. Nach dem Seitenwechsel hatten die Kneippstädter ihre stärkste Phase und mit dem Anschlusstreffer des gerade erst eingewechselten Ahmed Abdi hätte das Spiel durchaus noch kippen können. Doch allmählich bekamen die routinierten Gäste das Geschehen wieder in den Griff. Unerklärlich bleibt, warum sich Obereggs Kapitän in der Nachspielzeit zu einer Tätlichkeit hinreißen ließ.





TSV Kirchheim – TV Boos 3:4

Tore 0:1 Alexander Gantenbein (4.), 0:2 Bernd Betz (28.), 1:2 Manuel Reichle (37.), 2:2 Simon Paulus (49.), 2:3 Marcel Kössinger (76.), 3.3 Manuel Reichle (80.), 3:4 Timo Eberspächer (90. + 3) Gelb-Rot Martin Loracher (Kirchheim, 56.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Ahmet Gürsoy

Gegen den Tabellenführer zeigte der TSV Kirchheim Nehmerqualitäten: Die Mannschaft von Spielertrainer Markus Nägele machte einen 0:2-Rückstand ebenso wett, wie einen 2:3-Rückstand – letzteres gar in Unterzahl. Doch dann hatte der TV Boos in der Nachspielzeit das nötige Quäntchen Glück eines Spitzenreiters, um die drei Punkte doch noch einzufahren.

SG Amberg/Wiedergeltingen – TSV Kammlach 3:0

Tore 1:0, 2:0, 3:0 Thomas Waltenberger (30., 75., 82.) Zuschauer 225 Schiedsrichter Ulas Kurt

Der Favorit aus Kammlach gab von Anfang an Gas und spielte schnell nach vorne. Die erste Chance ging nur knapp am Tor der SG Amberg/Wiedergeltingen vorbei. Danach kam die Spielgemeinschaft besser in die Partie und ging in der 30. Minute durch einen schönen Fernschuss von Spielertrainer Thomas Waltenberger in Führung. Nach dem Seitenwechsel war von Kammlach nichts mehr zu sehen und Waltenberger erhöhte mit zwei weiteren Toren zum verdienten 3:0-Endstand.





SV Memmingerberg – TSV Mindelheim 1:2

Tore 0:1 Riccardo Schulz (5.), 0:2 Jacob Dikkaya (15.), 1:2 Sebastian Michel (43.) Zuschauer 130 Schiedsrichter Deniz Karaagac

Damit, dass der TSV Mindelheim nach sieben Spielen ohne Sieg ausgerechnet beim Tabellenzweiten in Memmingerberg punkten könnte, war nicht zwingend zu rechnen. Umso bemerkenswerter der Auftritt der Mindelheimer, die zur Pause mit 2:1 führten. Riccardo Schulz und Jacob Dikkaya brachten die Gäste mit 2:0 in Führung, kurz vor Ende der ersten Halbzeit verkürzte Memmingerberg durch Sebastian Michel. In der zweiten Halbzeit verteidigt der TSV Mindelheim den Auswärtssieg und kommt so nach sieben sieglosen Spielen wieder zu einem dreifachen Punktgewinn.





Die weiteren Spiele:

Ronsberg – Ost-Memmingen 3:1

Tore 0:1 Naim Nimanaj (41.), 1:1, 2:1 Julian Lingenhöl (45. + 4, 78.), 3:1 Tim Albat (90.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Milan Born





Buxheim – Bad Grönenbach 3:1

Tore 1:0 Marcel Hartenetter (35.), 2:0 Lucas Fischer (45. + 2), 2:1 Florian Stahl (49.), 3:1 Tim Müller (62.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Michael Neukirch





Legau – Lautrach-Illerbeuren 1:1

Tore 0:1 Tobias Köhl (18.), 1:1 Alexander Schwarz (45. + 3) Zuschauer 450 Schiedsrichter Mark Wölzlein





Kreisklasse Allgäu 2: Dem SV Oberrieden gelingt ein souveräner Derbysieg

Der SV Oberrieden stellt im Spiel der Woche in Schöneberg die Machtverhältnisse in der VG Pfaffenhausen dar. Mit einem nie gefährdeten 3:1-Sieg festigen die Oberrieder ihren Platz an der Sonne. Eine bittere Niederlage kassierte der SC Unterrieden im Kellerduell der Kreisklasse Allgäu 2: Gegen den FC Buchloe hieß es am Ende 0:4. Ähnlich enttäuschend verlief der Spieltag für den SV Salamander Türkheim, der nach einer 0:2-Niederlage gegen Lamerdingen weiter Tabellenvorletzter bleibt. An der Tabellenspitze marschieren die punktgleichen SG Kirchdorf/ Rammingen und der SV Oberrieden im Gleichschritt weiter vorneweg.





SV Schöneberg - SV Oberrieden 1:3

Tore 0:1 Manuel Schalk (9.), 0:2 Rainer Holzhey (12.), 0:3 Simon Keller (67.), 1:3 Dominik Zellhuber (85.) Bes. Vorkommnis Zehn Minuten Spielunterbrechung aufgrund eines durchziehenden Gewitters. Zuschauer 150 Schiedsrichter Erwin Rauh

Insbesondere in der ersten Hälfte dominierte der SV Oberrieden die Begegnung gegen den SV Schöneberg und legte gleich zwei Tore vor. Im zweiten Abschnitt schaltete Oberrieden zwar einen Gang zurück, ließ aber dennoch den dritten Treffer folgen, während den Schönebergern in den Schlussminuten lediglich der Anschlusstreffer gelang.

Das 2:0 für den SV Oberrieden: Aus kurzer Distanz überwand Rainer Holzhey (schwarzes Trikot/Nr. 11) Schönebergs Keeper Tobias Vater. Foto: Robert Prestele





SG Breitenbrunn/Loppenhausen – SV Pforzen 0:7

Tore 0:1, 0:2 Nils Timmler (10., 40.), 0:3 Maximilian Kress (42.), 0:4 Fabian Pfanzelt (49.), 0:5, 0:6 Julian Kausch (55., 77.), 0:7 Marcel Heldt (83.) Gelb-Rot Sebastian Huber ( Breitenbrunn, 90.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Hubert Löser

Es bleibt dabei: Der Aufsteiger SG Breitenbrunn/Loppenhausen kann nicht gewinnen. Gegen einen vor allem in der zweiten Halbzeit eiskalten SV Pforzen setzte es die höchste Saisonniederlage.





Jengen/Waal – Zaisertshofen 0:0

Zuschauer 40 Schiedsrichter k. A.

Ein Remis, das keinem der beiden Teams so richtig weiterhilft: Der TSV Zaisertshofen verpasste es, sich mit einem möglichen Auswärtssieg etwas vom Tabellenkeller abzusetzen. Und die Hausherren kommen im Tabellenmittelfeld nicht vom Fleck.





Türkheim – Lamerdingen 0:2

Tore 0:1 Lukas Haufler (5., ET), 0:2 Alexander Frkonja (75.) Gelb-Rot Michael Grigoleit (Trainer FSV Lamerdingen, 35.) wg. Meckerns, Florian Racaj (Türkheim, 89.) Zuschauer 90 Schiedsrichter Markus Heider

Türkheim begann sehr nervös und lag durch ein Kopfballeigentor von Lukas Haufler bereits nach fünf Minuten im Rückstand. Doch danach erholte sich der SVS und bestimmte bis zur 35. Minute, in der Michael Drexl wegen groben Foulspiels für zehn Minuten des Feldes verwiesen wurde, das Spiel. Im zweiten Durchgang bestimmten die Gäste die Partie und nutzten in der 75. Minute nach einem Eckball die Verwirrung in der SVS-Abwehr, um das spielentscheidende Tor zu markieren. Kurz vor Schluss sah dann Florian Racaj nach einem Foul die Gelbe Karte und nach der abfälligen Handbewegung gegenüber des Schiedsrichters dann Gelb-Rot.





Unterrieden – Buchloe 0:4

Tore 0:1 Marcel Halder (45. + 2, FE), 0:2, 0:3 Dominik Gröger (66., 74.), 0:4 Daniele Cimini (78.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Wolfgang Glaser

Für den SC Unterrieden wird die Luft in der Kreisklasse Allgäu 2 immer dünner. Im Heimspiel gegen den Tabellennachbarn aus Buchloe setzte es eine bittere Heimniederlage, die den SCU auf dem Abstiegsrelegationsplatz verharren lässt.Im ersten Durchgang hatte Unterrieden gute Chancen, verpasste es aber, in Führung zu gehen. Buchloe traf im Gegenzug zunächst auch nur den Pfosten, erzielte dann aber mit dem Halbzeitpfiff per Foulelfmeter den ersten Treffer. Im zweiten Durchgang präsentierten sich die Gäste bei der Verwertung ihrer Torgelegenheiten eiskalt und legten binnen zwölf Minuten drei weitere Tore nach. Der SCU-Offensive dagegen gelang nichts Zählbares.





Germaringen II – Kirchdorf/Rammingen 0:1

Tor 0:1 Sebastian Bott (51.) Zuschauer eee Schiedsrichter Josef Neß

Die SG Kirchdorf/Rammingen hat dem Druck standgehalten und sich durch den Sieg des SV Oberrieden in Schöneberg am Vortag nicht aus der Ruhe bringen lassen. In Germaringen feierte die Spielgemeinschaft einen knappen 1:0-Sieg und ist damit wieder an der Tabellenspitze. Das Tor des Tages erzielte Sebastian Bott kurz nach dem Seitenwechsel per Kopf.





Die weiteren Spiele im Überblick:

Kaufbeuren II – Blonhofen 3:2

Tore 1:0 Matteo Di Maggio (18.), 1:1, 1:2 Matthias Kuisel (49., 65.), 2:2 Drilon Zejnulai (82.), 3:1 Ahmet Alkan (87.) Gelb-Rot Georg Gottwald (Blonhofen, 68.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Sebastian Fleschhut

A-Klasse Allgäu 2: TSV Mittelneufnach bleibt an der Spitze

Der TSV Mittelneufnach baut seine Tabellenführung aus, der SV Schlingen muss einen kleinen Rückschlag hinnehmen.





Breitenbrunn/Loppenhausen II – Tussenhausen 2:3

Tore 0:1 Stefan Hösle (32.), 0:2 Quirin Riederle (66.), 0:3 Stefan Hösle (77.), 1:3 Peter Horber (87.), 2:3 Jakob Schmid (90. + 3) Zuschauer 55 Schiedsrichter Steffen Kibler

Der SV Tussenhausen müht sich zu einem Auswärtssieg beim immer noch sieglosen Schlusslicht. Dabei zeigten die Gastgeber Moral und machten die Partie in der Schlussphase noch einmal spannend.





Kirchheim II – Mittelneufnach 0:1

Tor 0:1 Dennis Langhammer (3.) Zuschauer 35 Schiedsrichter Steffen Kibler

Dem Tabellenführer reichte ein frühes Tor, um in Kirchheim den Platz als Sieger zu verlassen.





Dirlewang – Bedernau 1:0

Tor 1:0 Florian Simml (37.) Zuschauer 200 Schiedsrichter Rudolf Schaur

Rund 200 Fans verfolgten das Duell der Verfolger, das der FSV Dirlewang letztlich knapp mit 1:0 für sich entscheiden konnte. Den Treffer des Tages erzielte Dirlewangs Toptorjäger Florian Simml.





Salgen/Bronnen – Pfaffenhausen 2:2

Tore 1:0 Jonas Heiss (41.), 1:1 Violent Bayrami (70.), 1:2 Andreas Doppelhammer (72.), 2:2 Jonas Heiss (80.) Zuschauer 190 Schiedsrichter Karl Domberger

In einem hart umkämpftem Derby gab es letztlich ein gerechtes Remis. Der Salgener Torjäger Jonas Heiss war nicht immer zu halten und traf zur Führung. In der zweiten Halbzeit sorgten Unkonzentriertheiten dafür, dass Pfaffenhausen die Partie drehen konnte. Danach spielte die Heimelf wieder stark weiter und Heiss traf mit einer tollen Einzelleistung zum 2:2.





Eppishausen – Türkiyemspor Mindelheim 5:2

Tore 1:0 Lukas Wiblishauser (25.), 1:1 Tolga Akyol (31.), 2:1 Lukas Wiblishauser (42.), 3:1 Tobias Hatzelmann (45.), 3:2 Can Balcioglu (57.), 4:2 Florian Frey (90. + 4), 5:2 Pascal Haas (90. + 8) Zuschauer 80 Schiedsrichter Hubert Löser

Das Ergebnis ist deutlicher, als es das Spiel war: Der SC Eppishausen gewinnt dank zweier Tore in der Nachspielzeit gegen Türkiyemspor Mindelheim mit 5:2.





Schlingen – Auerbach/Stetten 2:2

Tore 0:1 Nick Seibold (17.), 1:1 Gürkan Gürtürk (39.), 1:2 Markus Zedelmaier (65.), 2:2 Leon Gerlich (85.) Zuschauer 55 Schiedsrichter Norbert Wagner

Von Beginn an bestimmten die Gäste das Spielgeschehen. Nach einem Angriff über die linke Seite traf Seibold unbedrängt zur Gäste-Führung. Erst nach einer halben Stunde kam Schlingen aktiver vor das gegnerische Tor. Gürtürk kam im Strafraum frei zum Schuss und erzielte den Ausgleich. Auch im zweiten Abschnitt blieb Schlingen zu passiv, das Spiel machten die Gäste. Nach einem Eckball griff Kaufmann daneben, Zedelmaier konnte den Ball am langen Eck zur erneuten Führung einschieben. Den glücklichen Ausgleich erzielte Gerlich mit einem als Flanke gedachten Ball, der sich unhaltbar ins lange Eck senkte. (mz)





A-Klasse Allgäu 3: Auch der SV Oberegg II holt drei Punkte in Bad Wörishofen

Wie beim Aufeinandertreffen der beiden ersten Mannschaften in der Kreisliga Allgäu Nord hatten auch beim Duell der Reserve-Mannschaften die Oberegger die Nase knapp vorn. Ein Tor von Markus Fleschhut entschied das Spitzenspiel der A-Klasse Allgäu 3. Mehr Tore gab es bei der SG Amberg/Wiedergeltingen II zu sehen.





FC Bad Wörishofen II – SV Oberegg II 0:1

Tor 0:1 Markus Fleschhut (65.) Schiedsrichter Vitus Böck Zuschauer 50

Im Spitzenspiel der A-Klasse Allgäu 3 siegte die Reserve des SV Oberegg letztlich verdient. Bei ausgeglichenen Spielanteilen hatten die Gäste die klareren Torchancen. Eine davon nutzte Markus Fleschhut mit einem gezielten Schuss ins lange Eck, wobei der Innenpfosten Hilfestellung leistete.





SG Amberg/Wiedergeltingen II – BSC Memmingen II 7:2

Tore 1:0 Christoph Halbedl (3.) 1:1 Mentor Kicmari (7., FE) 2:1 Patrick Müller (35.) 3:1 Christoph Halbedl (37.) 4:1 Niklas Schulz (59.) 5:1 Tobias Sirch (62.) 5:2 Gabriel Testfaghergis (76.) 6:2 Patrick Müller (80.) 7:2 Tobias Sirch (88.) Zuschauer 40 Schiedsrichter Sebastian Schulz

Die Heimmannschaft dominierte von Anfang an das Spiel gegen einen schwachen Gegner aus Memmingen. Durch schönes Kombinationsspiel und gute Einzelleistungen der Spieler der SG hätte das Ergebnis noch deutlich höher ausfallen können. Sie schossen in regelmäßigen Abständen immer wieder schöne Tore und so waren am Ende des Tages die drei Punkte mehr als verdient.