Fußball

17:48 Uhr

TSV Kirchheim vor Sechs-Punkte-Spiel

Der TSV Kirchheim (blaue Trikots) will mit einem Sieg in Dickenreishausen aus der Abstiegszone kommen.

Plus Beim Tabellenschlusslicht der Kreisliga Mitte steht der TSV Kirchheim unter Zugzwang. Schützenhilfe könnte aus Kammlach kommen.

Von Axel Schmidt Artikel anhören Shape

So ein spielfreier Tag kann Fluch und Segen sein: Einerseits haben die Fußballer die Möglichkeit, Kraft zu tanken. Andererseits kann die Konkurrenz punktemäßig Boden gutmachen. So geschehen zuletzt in der Kreisliga Mitte. Während der TSV Kirchheim am Ostermontag die Beine hochlegen durfte, schob sich der FC Viktoria Buxheim an den Kirchheimern in der Tabelle vorbei.

Nur gut, dass die Abstiegskandidaten - SV Dickenreishausen, SV Stöttwang und FC Buchloe - allesamt leer ausgingen. Ansonsten würden sich die Kirchheimer in einer recht prekären Situation befinden. So oder so: Am Sonntag steht für das Team von Spielertrainer Markus Nägele ein Sechs-Punkte-Spiel an.

