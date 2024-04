TSV Mindelheim kehrt im Derby zu alter Stärke zurück.

Die Rollen waren vor dem Kreisliga-Derby klar verteilt: Der TSV Kammlach kam als Favorit nach Mindelheim und wollte einen weiteren Schritt zum Titel machen. Doch es kam anders.

Ein Derby hat seine eigenen Gesetze, Tabellenstände spielen nicht immer eine Rolle, wenn es um drei Punkte geht. Das bestätigte sich in der Kreisliga Allgäu Nord beim Duell zwischen dem TSV Mindelheim und dem TSV Kammlach einmal mehr.

Vor der Partie war die Einschätzung klar: , ist auf Tuchfühlung zum Spitzenreiter und kann im besten Fall als Tabellenführer in die neue Woche gehen. Auf der Gegenseite der TSV Mindelheim, der mit drei Niederlagen in Serie in die Rückrunde gestartet war.

Die beiden Torhüter haben zunächst nicht viel zu tun

Doch dann kam doch alles anders: In der ersten Halbzeit dauerte es bis zur 15. Minute, ehe ein Torhüter erstmals eingreifen musste. Einen Kammlacher Freistoß lenkte Mindelheims Manuel Zech um den Pfosten. Auf der Gegenseite hatte Florian Hofmann kaum etwas zu tun. Nach einer halben Stunde musste Kammlachs Trainer Roland Zellhuber das erste Mal wechseln: Kapitän Christoph Theis musste verletzt raus, für ihn kam Simon Schaumann, der mit einer Gesichtsmaske spielte.

Als Kammlachs Torjäger Manuel Funk in der 37. Minute an Mindelheims Zech scheiterte und im Gegenzug Sulayman Drammeh einen Lupfer über Torhüter und Tor setzte, schien es mit einem torlosen Remis in die Pause zu gehen. Doch dann setzten die Hausherren noch zwei Ausrufezeichen: Zunächst vollendete David Kienle in der 42. Minute einen schönen Angriff über die rechte Seite und die Hereingabe von Drammeh zur Führung. Dann erhöhte Anel Junuzovic in der 45. Minute nach einer Freistoßflanke per Kopf auf 2:0.

48 Bilder So lief das Derby zwischen dem TSV Mindelheim und dem TSV Kammlach Foto: Axel Schmidt

"Wir hatten Kammlach da, wo wir sie haben wollten", sagte Mindelheims Trainer Patrick Eckers nach der Partie. "Doch dann sind wir zu Beginn der zweiten Halbzeit ins Schwimmen gekommen." Tatsächlich kamen die Gäste engagierter aus der Kabine, hatten beinahe Chancen im Minutentakt. In der 53. Minute war es dann so weit: Nach einem Eckstoß drückte Alexander Schlosser den Ball über die Linie zum Anschlusstreffer.

Innerhalb von 16 Minuten dreht der TSV Kammlach das Spiel

Nur acht Minuten später zeigte Schiedsrichter Sebastian Fleschhut nach einem Foul von Christian Beigl an Manuel Funk auf den Elfmeterpunkt. Schlosser trat an und verwandelte sicher zum 2:2-Ausgleich. "Wie die Mannschaft nach einem 0:2-Rückstand zurückgekommen ist, verdient absoluten Respekt. Das ist die starke Moral, die uns auszeichnet", lobte Roland Zellhuber seine Elf nach der Partie.

Für die Gäste kam es danach noch besser: In der 69. Minute trat Schlosser zu einem Freistoß aus rund 25 Metern an. Sein Schuss wurde unhaltbar für Zech im Tor abgefälscht - und Schlosser sorgte mit seinem Hattrick für die erste Kammlacher Führung. "Danach hätten wir die Sache entscheiden müssen. Normalerweise müssten wir fünf Tore schießen", haderte Zelhuber mit der Chancenverwertung seiner Elf. Als dann auch noch Mindelheims Rick Rogg wegen wiederholten Foulspiels in der 70. Minute die gelbrote Karte sah, schien alles für den TSV Kammlach zu laufen.

Der schönste Spielzug der Partie sorgt für den Endstand

Doch auch die Mindelheimer, bei denen sich zwischenzeitlich Patrick Eckers selbst eingewechselt hatte, gaben die Hoffnung nicht auf. In der 77. Minute sorgte der schönste Angriff des gesamten Spiels für den Ausgleich. Vom eigenen Strafraum kombinierten sich die Hausherren bis vor das Kammlacher Tor und Junuzovic veredelte den Angriff zum 3:3-Ausgleich. "Das war super gespielt", lobte Eckers. Dabei blieb es am Ende, weil die Kammlacher noch wahlweise an Torhüter Zech und am Pfosten scheiterten.

"Unser Torwart hat uns heute im Spiel gehalten", sagte Eckers. "Das Unentschieden nehmen wir auf jeden Fall mit. Darauf kann man aufbauen." Sein Gegenüber war "zwar nicht begeistert, aber mit dem Punkt müssen wir leben", so Zellhuber. "Wenn die Mindelheimer immer so gespielt hätten, würden sie deutlich besser dastehen", sagte er.

TSV Mindelheim Zech, Häfele, Priewe, Gödrich, Beigl, Rogg, Miller, Drammeh, Meier, Junuzovic, Kienle

TSV Kammlach Hofmann, Shakjiri, M. Diepolder, Albenstetter, T. Diepolder, Theis, Schlosser, P. Funk, T. Funk, Müller, M. Funk

Tore 1:0 David Kienle (42.), 2:0 Anel Junuzovic (45.), 2:1, 2:2, 2:3 Alexander Schlosser (53., 62./FE, 69.), 3:3 Anel Junuzovic (77.)

Gelb-Rot Rick Rogg (70.) wg. wdh. Foulspiels

Zuschauer 300

Schiedsrichter Sebastian Fleschhut