VG-Turnier: Gelingt dem SV Oberrieden der Titel-Hattrick?

Zu seinem 95. Geburtstag richtet der FC Loppenhausen das traditionelle Fußball-Turnier der VG Pfaffenhausen aus. Favorit ist jedoch ein anderes Team.

Für die Fußballvereine aus der Verwaltungsgemeinschaft Pfaffenhausen beginnt die Saison bereits am kommenden Wochenende. Dann steht das traditionelle VG-Turnier auf dem Programm. Am Samstag und Sonntag spielen acht Mannschaften in zunächst zwei Gruppen und einer anschließenden K.o-Runde um den Sieg.

Ein besonderer Anreiz ist das Turnier für den SV Oberrieden. Der Kreisklassist kann nämlich den dritten Turniersieg in Folge feiern und sich damit den Wanderpokal für die Vereinsvitrine sichern. "Das ist natürlich unser Ziel", sagt SVO-Spielertrainer Florian Huber. "Wir wollen die Schale in Oberrieden lassen - für immer." Allerdings ist ihm auch klar, dass dies kein Spaziergang werden wird. Nach zwei Oberrieder Erfolgen zuletzt, "werden die anderen Mannschaften alles versuchen, uns am dritten Sieg zu hindern", ist er sicher. Allen voran natürlich Rekordsieger SV Schöneberg und Gastgeber SG Breitenbrunn/ Loppenhausen.

Mindestens ein A-Klassist wird im Halbfinale stehen

In der Vorrundengruppe A stehen sich die SG Breitenbrunn/Loppenhausen (Kreisklasse), Rekordsieger SV Schöneberg (Kreisklasse), TSV Pfaffenhausen (A-Klasse) und Titelverteidiger SV Oberrieden (Kreisklasse) gegenüber. In Gruppe B spielen die SG Breitenbrunn/Loppenhausen II (A-Klasse), SV Bedernau (A-Klasse), SV Salgen/Bronnen (A-Klasse) und der SC Unterrieden (Kreisklasse) um den Einzug ins Halbfinale.

27 Bilder Der SV Oberrieden gewinnt das VG-Turnier in Unterrieden Foto: Andreas Lenuweit, Robert Prestele

Mindestens ein A-Klassist wird also das Halbfinale erreichen und möglicherweise einem Kreisklassisten das Fürchten lehren. Vielleicht der TSV Pfaffenhausen, der immerhin der einzige Verein ist, der das VG-Turnier noch nie gewinnen konnte? Dem neuen Trainer, Herbert Sauter, ist durchaus etwas zuzutrauen. Der 64-Jährige hat den TSV Babenhausen als Sportlicher Leiter zurück in die Bezirksliga geführt (und bleibt trotz seines Engagements in Pfaffenhausen auf diesem Posten) und kennt die Vereine rund um Pfaffenhausen durch seine Zeit als Trainer beim SV Breitenbrunn (2016 bis 2018).

SG Breitenbrunn/Loppenhausen stellt zwei Aufsteiger

Doch auch der Gastgeber, der mit zwei Mannschaften vertreten ist, will um den Sieg ein Wörtchen mitreden. Immerhin ist die SG Breitenbrunn/Loppenhausen in der vergangenen Saison mit beiden Mannschaften aufgestiegen: Die erste Mannschaft machte nur ein Jahr nach Gründung der Spielgemeinschaft ihr souveränes Meisterstück in der A-Klasse Allgäu 2 und stieg in die Kreisklasse Allgäu 2 auf. Die zweite Mannschaft nahm als Tabellendritter das Aufstiegsrecht in die A-Klasse wahr, da Meister und Vizemeister der B-Klasse Allgäu 2 (SG Wiedergeltingen/Amberg III und SV Tussenhausen II) auf den Aufstieg verzichtet hatten.

Stefan Streitel ist der neue Trainer der SG Breitenbrunn/Loppenhausen. Foto: Robert Prestele

Mit einem Erfolg beim VG-Turnier könnte die SG Breitenbrunn/Loppenhausen die Jubiläumsfeierlichkeiten des FC Loppenhausen krönen. Seit 95 Jahren gibt es den Fußballverein mittlerweile. Nur wenige Vereine in der Region haben eine derart wechselvolle Geschichte hinter sich, wie der FCL. Beispiele gefällig?

Die bewegte Geschichte des FC Loppenhausen

1950 kam bei der Generalversammlung ein Schuldenstand von 750 Mark an die Öffentlichkeit. Fortan wurde gespart und ein monatlicher Beitrag von 50 Pfennig pro Mitglied einkassiert. Was zur Folge hatte, dass der Verein von 100 auf nur noch 40 Mitglieder schrumpfte. Doch damit nicht genug: Die Generalversammlung 1951 war derart schlecht besucht, dass der Vorstand mit einer Vereinsauflösung drohte.

1966 stimmten die Fußballer intern ab, ob sie nach der gewonnenen Meisterschaft der C-Klasse aufsteigen sollten. Das Ergebnis sah den Aufstieg vor, dem ein Jahr später der Abstieg zurück in die C-Klasse folgte.

Die SG Breitenbrunn/Loppenhausen holte sich den Meistertitel in der A-Klasse 2. Foto: Robert Prestele

1977 stieg der FCL erneut in die B-Klasse auf. Diesmal war es der Startschuss für einen fußballerischen Höhenflug. 1979 ging es in die A-Klasse, ein Jahr später scheiterte die Mannschaft im Relegationsspiel zur Bezirksliga knapp am TSV Haunstetten mit 2:3. Zwölf Jahre später wurde aber auch dieses Ziel erreicht. Diesmal hieß der Gegner in der Relegation SC Kissing. Der FC Loppenhausen gewann mit 2:1 und war nun Bezirksligist, bis 1996. Dann folgte der Abstieg, der letztlich gar in eine Abmeldung vom Spielbetrieb mündete, der erst 2004 wieder rückgängig gemacht wurde.

Novum in der Männerdomäne: Karin Matzka wird FCL-Vorsitzende

2007 wurde dann mit Karin Matzka erstmals eine Frauan die Spitze des Vereins gewählt, kurze Zeit später nahm die Frauenfußballmannschaft ihren Betrieb auf und arbeitete sich bis in die Bezirksoberliga hoch, in der sie noch heute spielt. Die Herren des FC Loppenhausen gingen 2022 mit dem SV Breitenbrunn eine Spielgemeinschaft ein - und schafften prompt den Aufstieg in die Kreisklasse. Mittlerweile wird der Verein von Laura Matzka geführt, die den Verein ins Jubiläumsjahr führt.

Die Fußballerinnen des FC Loppenhausen wurden Vizemeister der Bezirksoberliga. Foto: Julia Prestele

Gefeiert wird in Loppenhausen nicht nur mit dem VG-Turnier am Samstag und Sonntag, 22./23. Juli, sondern auch mit viel Musik: Am Freitag, 21. Juli, eröffnet die AH "Breit & Schön" das Festwochenende mit einem Spiel gegen die AH Bedernau (18.30 Uhr). Ab 21 Uhr legt dann DJ FabiG. zur ersten 2010er-Party auf. Am Samstag finden die Gruppenspiele des VG-Turniers statt, anschließend sorgen die Loppenhauser Musikanten für Stimmung. Am Sonntag folgen die Platzierungs- und Finalspiele, ehe ab 18.30 Uhr die Siegerehrung stattfindet und die Breitenbrunner Musikanten zum Festausklang aufspielen.