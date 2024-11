Grundsteuer 2025: Stadtrat sendet Signal an die Landwirte

In Bayern gilt ab dem 1. Januar 2025 das neue Grundsteuermodell. Der Stadtrat von Bad Wörishofen hat nun entschieden, was dies konkret für die Bürgerinnen und Bürger in Bad Wörishofen bedeutet. Kämmerer Ernst Hess sparte dabei nicht an Kritik. Man müsse damit rechnen, dass um die 40 Prozent der Bemessungsgrundlagen fehlerbehaftet seien, sagte er, nachdem in Bad Wörishofen bislang etwa 8500 Bescheide erfasst wurden. Teilweise sei sogar die Angabe von null Quadratmetern Wohnraum vom Finanzamt beschieden worden, berichtete Hess.

