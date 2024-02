Handballer des TSV Mindelheim feiern zwei wichtige Siege

Es ist ein Handball-Wochenende wie gemalt für den TSV Mindelheim: Herren und Damen gewinnen ihre Spiele.

Was für ein Handball-Wochenende für den TSV Mindelheim: Egal ob Herren oder Damen - beide Bezirksliga-Mannschaften dürfen sich am vergangenen Spieltag über Siege freuen. Die erste Herrenmannschaft sogar über zwei Erfolge.

Den Auftakt machten die Bezirksliga-Herren des TSV Mindelheim: Sie empfingen am Freitagabend in der Dreifachsporthalle des Maristenkollegs den Tabellendritten TSV Gilching zum Nachholspiel, ehe es am Samstag zum Schlusslicht SG Biessenhofen-Marktoberdorf ging.

Der TSV Mindelheim gewinnt sein Heimspiel gegen Gilching

Im Freitagsspiel mussten Spielertrainer Marius Wurm und Christian Schielle auf einige Stammspieler verzichten, konnten aber auf Unterstützung aus der zweiten Mannschaft zurückgreifen und so mit einer starken Aufstellung in die Partie starten. Kompakt in der Abwehr und konzentriert im Angriff, zogen die Mindelheimer mit sieben Toren Abstand davon (21. Minute), als würden keine sieben Tabellenplätze zwischen ihnen liegen. Gilching präsentierte eine lückenhafte Abwehr und leistetet sich viele Fehler im Angriffsspiel. Somit sorgten leichte Ballgewinne dafür, dass Mindelheim diesen komfortablen Vorsprung bis in die Halbzeit trug.

Dieses Polster reichte in der zweiten Hälfte, um sich mit statischem Angriff und passiver Abwehr eine Zeit lang darauf auszuruhen. So verkürzten die Gilchinger bis zur 47. Minute auf 25:22. Sie zeigten zwar immer wieder ihre spielerische Qualität und Präzision, schienen sich aber mit zunehmender Emotionalität selbst den Fokus zu nehmen. Dafür sammelten sich die Mindelheimer wieder. Das sorgte für eine hitzige Schlussphase, in der die Gegner früh auf Manndeckung umstellten. Die Mindelheimer ließen sich davon nicht aus der Ruhe bringen und steckten einiges weg, was mit zahlreichen Zeitstrafen und zwei Roten Karten gegen Gilching geahndet wurde. So endete die Partie mit einem hochverdienten 36:33-Sieg, der angesichts des Tabellenstands etwas unerwartet, aber dafür umso wichtiger war.

Gegen das Schlusslicht feiert der TSV Mindelheim den nächsten Erfolg

Das intensive Spiel vom Vortag steckte noch in den Beinen, als es am Samstag zum Tabellenletzten, der SG Biessenhofen-Marktoberdorf ging. Das nutzte die Heimmannschaft, um gleich mit 3:0 vorzulegen. Fehlender Zugriff in der Abwehr machte es den Gastgebern leicht. Mindelheim kam erst in der zehnten Minute zum Ausgleich und hielt trotz schlechter Abwehrleistung mit. Mit zwei Toren Rückstand ging es in die Pause. Diese verdoppelten sich bis zur 38. Minute.

Doch dann wendete sich das Spiel. Die Mindelheimer standen besser in der Abwehr, auch die Torhüter machten eine gute Arbeit. Das brachte den Ausgleich in der 50. Minute und ab diesem Zeitpunkt eine knappe Führung. In der letzten Spielminute provozierte die offensive Abwehr der Gegner einen Mindelheimer Ballverlust, den die Gastgeber aber in der letzten Sekunde knapp am Tor vorbeisetzten. Somit endete die Partie mit 30:29-Sieg für den TSV Mindelheim und krönte das Wochenende mit einem Doppelsieg.

Die Mindelheimer Damenmannschaft legt gut los

Auch die Mindelheimer Bezirksliga-Frauen waren erfolgreich: Sie empfingen die SG Kempten/Kottern. Die Motivation war hoch und schlug sich auch im Ergebnis nieder: In den ersten neun Minuten spielten die Mindelheimerinnen eine Sechs-Tore-Führung heraus. Bis zur Halbzeit konnten die Mindelheimerinnen durch konzentriertes Abwehrspiel, eine gute Torhüterleistung (Sandra Kinberger) und schöne Abschlüsse die Führung auf 17:7 ausbauen.

Nach dem Seitenwechsel leisteten sich die Mindelheimerinnen aber eine Schwächephase und benötigten eine ganze Weile, um wieder ins Spiel zu finden. Sowohl Angriff als auch der Abwehr konnten nicht an die Leistung aus der ersten Halbzeit anknüpfen. Diese Chance nutzten die Gäste und starteten eine Aufholjagd. Nach mehreren Zeitstrafen auf beiden Seiten lagen sie in der 52. Spielminute nur noch mit zwei Toren im Rückstand.

In einer spannenden Schlussphase kämpften die Mindelheimerinnen weiter, sie ließen sich die zwei Punkte nicht mehr nehmen und gewannen das Spiel schlussendlich mit einem 27:24. Somit gehen sie als Tabellenzweiter am 16. März in den letzten Spieltag der Saison gegen den TV Memmingen.