Mindelheimer B-Junioren steigen in die Bezirksoberliga auf

Die B-Junioren der Mindelheimer Handballabteilung haben es geschafft: Nach drei erfolgreichen Qualifikationsturnieren steht der Aufstieg fest.

Der Weg war kein leichter für die B-Junioren der Handballabteilung des TSV Mindelheim: Von Qualifikationsturnier zu Qualifikationsturnier spielte sich das Team von Trainer Marc Rotter aber letztlich doch souverän bis in die Bezirksoberliga.

Nach zwei gewonnenen Qualifikationsturnieren traten die B-Junioren des TSV Mindelheim am Sonntag zum letzten und entscheidenden Turnier in Neusäß an.

Mindelheim startet mit Sieg in das entscheidende Turnier

Im ersten Spiel gegen den TV Gundelfingen war die Partie bis zur 10. Spielminute ausgeglichen. Trotz etlicher Fangfehler und Fehlwürfe zogen die Frundsbergstädter auf eine Vier-Tore-Führung davon und gaben den Vorsprung bis zum Endstand von 21:15 nicht mehr ab. Der Auftakt in das Turnier war also gelungen.

Im zweiten Spiel trafen die jungen Mindelheimer auf die favorisierte Heimmannschaft aus Neusäß. Durch, aus Mindelheimer Sicht, etwas unglückliche Schiedsrichterentscheidungen begann das Spiel sehr hektisch und die Gastgeber zogen auf 8:3 davon. Als der Schiedsrichter zum Halbzeitpfiff den Mindelheimer noch einen direkten Freiwurf zugestand, der von Vincent Reichert direkt verwandelt wurde, schien die Partie zugunsten der Mindelheimer zu kippen.

Das dritte Spiel hat Endspielcharakter

In der Folge bekamen die Spieler von Trainer Marc Rotter den gegnerischen Spielmacher besser in den Griff und kamen bis auf 13:15 heran. Letztlich haderte der TSV Mindelheim aber bis zum Schlusspfiff immer wieder mit den Schiedsrichtern und verlor am Ende etwas zu hoch mit 18:23.

So hatte die abschließende Partie gegen die SG 1871 Augsburg/Gersthofen Endspielcharakter. Denn nur mit einem Sieg würden die Mindelheimer aufsteigen. Dank einer großartigen Abwehrleistung und schnell vorgetragenen Spielzügen gewannen die Mindelheimer schließlich verdient mit 18:16 und sicherten sich damit nach einer souveränen Quali-Runde mit insgesamt acht Siegen bei nur zwei Niederlagen absolut verdient den Aufstieg in die Bezirksoberliga. (haba)