Hubschrauber vor Ort: Zweijähriger und Mutter bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall nahe Hasberg sind am Dienstagmittag zwei Menschen schwer verletzt worden: eine 40-jährige Frau und ihr zweijähriger Sohn.

Wie die Polizei mitteilte, war eine 40-Jährige mit ihrem Auto und dem zweijährigen Sohn auf der Rückbank von Kirchheim kommend in Richtung Hasberg unterwegs, als sie aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abkam: Sie fuhr gegen einen Wegweiser des Radwegs und stieß dann gegen einen Baum, heißt es im Polizeibericht.

Das Auto überschlug sich und die Fahrerin musste aus dem Wagen befreit werden

Ihr Wagen überschlug sich und kam rechts von der Fahrbahn auf der Seite zum Liegen. Ersthelfer konnten das Kind aus dem Auto bergen. Die 40-Jährige musste von den Einsatzkräften mehrerer Feuerwehren, die vor Ort waren, aus dem Auto befreit werden.

Sowohl die Frau als auch ihr Sohn wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand laut Polizei Totalschaden in hoher vierstelliger Summe. Die Ortsverbindungsstraße war für die Dauer der Bergungsarbeiten gesperrt.

Rund 40 Einsatzkräfte und ein Hubschrauber waren beim Unfall vor Ort

Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren, ein Notarzt mit zwei Rettungswagen und mehrere Streifen der Polizeiinspektion Mindelheim an dem Einsatz beteiligt. Der vorsorglich von der Integrierten Rettungsleitstelle hinzugerufene Rettungshubschrauber wurde nicht mehr benötigt. Die Polizei Mindelheim lobt den couragierten Einsatz der Ersthelfer an der Unfallstelle. (AZ)