Wally Vihl beherrscht die hohe Kunst der Klosterarbeiten

Plus Wally Vihl aus Haselbach beherrscht eine fast vergessene Kunst: Liebevoll fertigt sie Fatschenkinder, Klosterbilder, Mini-Altäre und andere Klosterarbeiten. Ein Besuch.

Geduldig sitzt Wally Vihl an ihrem Arbeitsplatz im Hobbykeller und zieht winzig kleine Perlen auf vergoldeten Draht. "Pressieren darf es nicht, es ist eine langwierige Arbeit", sagt sie und lächelt. Die aufwendigen Klosterarbeiten wurden früher vornehmlich in Frauenklöstern gefertigt, heute ist sie eine der wenigen, die die Technik noch beherrschen.

"Ich liebe es einfach, für mich ist es eine meditative Arbeit", sagt Wally Vihl und blickt auf ihre stattliche Sammlung handgefertigter Fatschenkinder, Klosterbilder, Mini-Altäre und anderer Kostbarkeiten. Als sie zu ihrer Hochzeit im Jahre 1977 als erste Klosterarbeit einen Altarstrauß geschenkt bekam, wusste sie so wenig damit anzufangen, dass dieser erst einmal auf dem Dachboden landete. Sechs Jahre später überließ ihr eine Bekannte einen Stapel Bücher über Fatschenkinder, woraufhin sie mehrere Volkshochschulkurse zum Thema besuchte. "Dann hat mich langsam das Fieber gepackt", erinnert sie sich und zeigt auf ihre ersten Arbeiten, die als Lieblingsstücke über ihrem Hobby-Arbeitsplatz hängen. "Bei den ersten Arbeiten bin ich zum Friseur gegangen, und das Jesuskind hat jetzt meine Haare", erzählt sie und lacht.