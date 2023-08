Eine Neuheit für die jüngsten Besucher des Haselbacher Freibads

Plus Im neuen Kinder- und Babybecken des Haselbacher Freibads lässt es sich prima planschen. Im Freibadverein denkt man derweil schon an die nächste Baumaßnahme.

Haselbach hat 811 Einwohner, der Verein „Freibad Haselbach e.V“ mittlerweile rund 1600 Mitglieder - er ist damit einer der größten Vereine im Unterallgäu. Mario Miller, der seit der Gründung Erster Vorsitzender ist, ist darauf sichtlich stolz. In diesem Jahr freut er sich besonders über eine Neuheit: ein Kinder- und Babybecken, das bei den jungen Besucherinnen und Besuchern sehr gut ankommt.

Das runde Becken ist eingefasst mit einem Mäuerchen, auf dem man sitzen kann, verbunden mit einem eckigen Becken, der Wasserstand niedrig, eine Anlage zum Plantschen und Spaß haben für die Jüngsten. An guten Tagen besuchen etwa 500 Gäste das kleine Bad, geöffnet ist es ab 7 Uhr morgens bis 21 Uhr abends. Betrieben wird es von einem Verein - aus guten Gründen.