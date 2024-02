Leichtfahrzeug kracht gegen Brückengeländer

Der Fahrer eines Leichtfahrzeugs hat am Freitagabend am Ortseingang von Haselbach die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

In einer scharfen Rechtskurve am Ortseingang von Pfaffenhausen hat am späten Freitagabend der Fahrer eines 45-km/h-Autos die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Laut Polizei kollidierte er zunächst mit dem Randstein, geriet dann ins Schleudern und prallte schlussendlich gegen das Brückengeländer. Die beiden Insassen wurden durch den Aufprall glücklicherweise nicht verletzt, an dem Leichtfahrzeug entstand jedoch ein Totalschaden. Das Brückengeländer wurde leicht beschädigt. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf rund 1600 Euro. Sie hebt zudem hervor, dass der junge Fahrer die Unfallstelle vorbildlich absicherte und umgehend die Polizei sowie ein Abschleppunternehmen verständigte, sodass die Ortseinfahrt von Haselbach nur kurze Zeit gesperrt gewesen sei. (mz)