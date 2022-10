Musikverein Haselbach investiert viel in die Ausbildung

Vorsitzender Markus Miller kann erst drei Jahre nach seiner Wahl die erste Jahresversammlung abhalten. Wegen Corona müssen nun auch die Beiträge erhöht werden.

Die vergangenen Jahre waren wegen der Corona-Pandemie auch für den Musikverein Haselbach keine leichte Zeit, sagte Vorsitzender Markus Miller bei der Jahresversammlung. „Einmal durften wir proben, dann nicht mehr. Oft wussten wir nicht, wie es weitergehen soll.“ Das Schönste aber sei, „dass alle Musikanten trotz der schwierigen Situation der Kapelle treu geblieben sind“.

Der Verein zählt 39 Aktive, 159 passive Mitglieder und sechs Ehrenmitglieder. Während bei anderen ein Mitgliederschwund zu verzeichnen sei, habe der heimische Musikverein durch aktive Werbung neue Nachwuchs-Musikanten rekrutieren können, so Miller. Aktuell stünden zwölf Jugendliche in Ausbildung. Damit sei der Fortbestand der Kapelle gesichert. Um die Eltern zu entlasten, zahle der Verein monatliche Zuschüsse – im Jahr immerhin 5040 Euro.

Die Mitgliedsbeiträge für den Musikverein Haselbach werden erhöht

Weil die Kapelle zuletzt kaum Auftritte hatte, leidet die Kasse aktuell unter Schwindsucht, sagte der Vorsitzende. Nach einem Vorschlag aus der Versammlung einigte man sich auf 20 Euro Jahresbeitrag.

Dirigent Andy Miller eröffnete, dass 2021 kein leichtes Jahr war: Die Kapelle spielte außer fünf Geburtstagsständchen nur zu einer Hochzeit und zur Erstkommunion. 2022 sah es wieder besser aus: Bisher hatte man 13 Auftritte, wie beim Bezirksmusikfest in Zaisertshofen, im Biergarten Haselbach und Eppishausen, beim Akazien- und Bärenfest. Drei Einsätze stehen noch an. Mit dem Klarinetten-Register, das hauptsächlich aus jungen Frauen besteht, habe er Sorgen, da etliche Mama wurden oder werden, so Miller. „Aber auch dieses Problem werden wir lösen.“

Zwölf Kinder und Jugendliche gibt es in der Nachwuchsabteilung

Jugendbetreuer Dominik Bucher, der von Patricia Frey unterstützt wird, sprach unter anderem von zwölf Zöglingen, die alle Register besetzen. Vier von ihnen haben bereits die D1-Prüfung bestanden. Isabell Bleifuß schaffte das D1-Leistungsabzeichen.

Kassiererin Anne Hampp berichtete, dass Einnahmen von 8540 Euro Ausgaben von 9260 Euro gegenüberstünden. An den ASM flossen 1700 Euro, die Jugend-Ausbildung kostete 2940 Euro. Da Dirigent Andy Miller sein Amt ohne Bezahlung ausübt, bekam er einen Zuschuss für seine Reisekasse und Blumen für seine Frau Bettina.