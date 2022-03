Hausen

07:50 Uhr

Die Ortsumfahrung für Hausen könnte 2025 fertig sein

Plus Die B16 soll nicht mehr durch Hausen führen. Wie die Umfahrung aussehen wird, wurde im Kreisausschuss vorgestellt – unsere Grafik zeigt, wo sie verlaufen soll.

Von Sandra Baumberger

Seit Jahrzehnten hoffen die Anwohnerinnen und Anwohner in Hausen auf eine Umgehungsstraße: Fast 8000 Autos und Lastwagen fuhren laut eines Verkehrsgutachtens von 2018 an einem Tag durchschnittlich mitten durch den Ort. Doch damit könnte in wenigen Jahren Schluss sein: Aktuell läuft wie berichtet das Planfeststellungsverfahren für die Umgehungsstraße, mit der die Bundesstraße 16 an den westlichen Ortsrand verlegt werden soll. Was genau geplant ist, stellten Thomas Hanrieder und Robin Schwinn vom Staatlichen Bauamt Kempten in der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses vor.

