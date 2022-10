Heimat-Check

vor 3 Min.

Die Heimat im Check: So hat Bad Wörishofen abgestimmt

Plus Kaum irgendwo ist die Lebensqualität so hoch wie in Bad Wörishofen, finden die Teilnehmenden. Kritik hagelt es allerdings nicht nur beim Verkehr

Von Markus Heinrich Artikel anhören Shape

Wo in Schwaben und im angrenzenden Oberbayern ist die Lebensqualität am höchsten? Bad Wörishofen spielt da ganz weit vorne mit. Kaum irgendwo lebt es sich besser als in der Kneippstadt. Das hat der Heimat-Check ergeben, die große Online-Umfrage unserer Zeitung. Bad Wörishofen liegt mit 7,0 Punkten auf dem dritten Platz. Ein besseres Ergebnis erzielten nur noch Kinsau im Kreis Landsberg (7,1) und Horgau im Kreis Augsburg (7,2). Gleichwohl gibt es auch in Bad Wörishofen noch einigen Verbesserungsbedarf, wie die Auswertung des Heimat-Checks zeigt. Vor allem zum Zustand der Straßen hagelte es Kritik.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

