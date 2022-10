Heimat-Check

So hat Mindelheim abgestimmt

Mindelheim hat eine wunderschöne Altstadt. Bei einer großen Online-Umfrage sprechen sich viele für weniger Verkehr in der Innenstadt aus. Foto: Bernd Feil m.i.s.

Plus Insgesamt ist die Lebensqualität in Mindelheim gut, finden die Teilnehmenden. Aber es ist auch in der Kreisstadt nicht alles eitel Sonnenschein.

Die Menschen in der Kreisstadt Mindelheim gehören zu den zufriedensten im östlichen und nördlichen Landkreis. Mit einem Gesamtwert von 6,1 auf einer Skala von 1 bis 10 landete Mindelheim auf Rang sechs. Besser bewertet wurden lediglich Bad Wörishofen (7,0), Rammingen (7,0), Türkheim (6,8), Pfaffenhausen (6,3) und Salgen (6,2). Den Spitzenplatz eroberte die Stadt bei der Teilnahme. 491 Frauen und Männer machten mit – so viele wie nirgendwo sonst im Unterallgäu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

