Heimat-Check

20:00 Uhr

Wie Kreispolitiker das Unterallgäu noch lebenswerter machen wollen

Was sagen die Mitglieder im Unterallgäuer Kreistag zu den Ergebnissen unseres Heimat-Checks? Das haben wir die Fraktionsvorsitzenden gefragt.

Plus Nahverkehr, Gastronomie und Gesundheitsversorgung sowie Freizeit wurden im Unterallgäu am schlechtesten bewertet. Wie kann die Politik das ändern? Acht Antworten.

Artikel anhören Shape

Wie gut lebt es sich im Unterallgäu? Das war die Frage, die wir im Heimat-Check unseren Leserinnen und Lesern gestellt haben - und tausende haben eine Antwort gegeben. Im Unterallgäu waren die Ergebnisse gemischt: Manche Kategorien schnitten gut ab, andere wiederum bekamen wenig Punkte. Was zeichnet den Landkreis Unterallgäu aus? Wo sehen Sie dringendsten Handlungsbedarf? Und was kann der Landkreis tun, um in den unterdurchschnittlich bewerteten Kategorien spürbare Verbesserungen zu erzielen? Das wollten wir vom Unterallgäuer Landrat und den Fraktionsvorsitzenden im Kreistag wissen.

