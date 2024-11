Mann stirbt bei Unfall mit Lkw

In Heimenegg bei Mindelheim hat es am Vormittag einen tödlichen Unfall gegeben. Dabei ist offenbar ein Anwohner ums Leben gekommen. Nach Mitteilung der Polizei fuhr der Fahrer eines Müllwagens rückwärts in eine Stichstraße und hat dabei einen 76 Jahre alten Mann übersehen, der dort arbeitete. Der Mann trug einen Gehörschutz und hat den Lkw deshalb offenbar nicht bemerkt. Der 76-Jährige wurde vom Lkw erfasst und so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Neben Rettungskräften waren auch ein Rettungshubschrauber und der Kriseninterventionsdienst im Einsatz. Ein Gutachter wurde eingeschaltet, um die weiteren Umstände zu klären. (mz)

