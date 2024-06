Avantgardistisches Gezwitscher

Nicht jeder Singvogel kann singen – zumindest nicht in klassischem Sinne, hat unsere Autorin festgestellt.

Es gibt ja Vögel, die Singvögel heißen, weil sie – wie ich dem Lexikon der Biologie entnommen habe – mindestens drei Paar Singmuskeln besitzen und diese im besten Fall für klangvolles Tirili und Tirila nutzen. Im besten Fall deshalb, weil es auch unmusikalische Singvögel zu geben scheint, über deren Existenz sich das Lexikon der Biologie jedoch leider ausschweigt. Aus persönlichem Erleben kann ich aber berichten, dass es im Unterallgäu mindestens ein Exemplar gibt. Das stimmt allmorgendlich unverdrossen in den Chor seiner Artgenossen draußen vor dem Schlafzimmerfenster ein, bringt im Gegensatz zu ihnen aber keinerlei Melodie zustande. Möglicherweise ist das aber auch nur die Sicht einer Laiin, die selbst nicht mit Musikalität gesegnet ist.

Ein Experte würde vielleicht die Atonalität als willkommene Abwechslung zum süßlich-lieblichen Gezwitscher zu schätzen wissen und die markanten Dissonanzen hervorheben, die den Weg bereiten für eine ganz neue, avantgardistische Form des Vogelgesangs. Ich Banausin höre dergleichen natürlich nicht, sondern nur, dass der unbekannte Vogel den Mangel an Melodie unüberhörbar mit Lautstärke kompensiert. Und so lange sich Amsel, Drossel, Fink und Star nicht dazu herablassen, ihm Gesangsstunden zu geben, bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als mich an diese Art des "Gesangs" zu gewöhnen - oder das Fenster zu schließen.