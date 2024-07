Avocado mit Grappa: ein ganz besonderes Abendessen

Wir Journalisten sind ja von Berufs wegen neugierig. Ich kann also gar nichts dafür, dass ich neulich den Kassenbon anschauen musste, der in dem Einkaufswagen lag, den ich mithilfe meines 1-Euro-Chips aus der Schlange befreit habe. Er war recht kurz, aber vielleicht gerade deshalb umso rätselhafter.

Die klassischen Feierabend-Einkäufe, vor allem bei den vielen Arbeitern, die meist zu dieser Zeit an den Supermarktkassen stehen, beinhalten einen Snack und etwas zu trinken. Zwei Semmeln, eine Packung Wurst, Energy-Drinks oder Bier gehören zu den Klassikern. Ein schnelles Abendessen eben.

Doch dieser Kassenbon überraschte: Eine Avocado, ein Stück Butter, eine Flasche Wasser, eine Flasche Weißwein und eine Flasche Grappa. Mehr nicht. Diese Kombination ist durchaus ungewöhnlich und wirft Fragen auf: Hat jemand noch Brot daheim und kombiniert es mit Butter? Oder brät er die Avocado in Butter an? (Fettige Angelegenheit ...) Passen Avocado und Grappa eigentlich zusammen? Oder setzt jemand auf Fett und Alkohol als Diät, Hauptsache „low carb“ (beziehungsweise eher „no carb“)?

Ich werde es vermutlich nicht mehr herausfinden, denn schließlich musste ich meine Recherchen beenden, um selbst einzukaufen. Was in meinem Wagen landete und dann auf dem Kassenbon stand? Das werde ich Ihnen jetzt sicher nicht verraten - am Ende versuchen Sie noch ganz neugierig, mit diesen Infos mehr über meinen Lebensstil herauszufinden ...