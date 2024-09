E-Bikerin ohne Reue

Vor einigen Wochen bin ich ja unter die E-Bike-Fahrer gegangen und muss Ihnen sagen: Es macht schon Spaß, wenn man auch als mittelmäßig trainierte Radfahrerin die steilsten Berge relativ mühelos bewältigen kann. Was mir allerdings gar keinen Spaß macht: So mühelos an den armen Seelen vorbeizuziehen, die sich mangels Motorunterstützung im Schweiße ihres Angesichts den Anstieg hinaufquälen. Das fühlt sich nämlich genauso unsportlich an, wie es bei Lichte betrachtet ja auch it, und am liebsten würde ich mich bei ihnen entschuldigen und meinem Mitgefühl für ihre Schinderei irgendwie Ausdruck verleihen. Kurz: Ich habe ein ziemlich schlechtes Gewissen, wenn ich sie überhole. Oder richtiger: Ich hatte ein schlechtes Gewissen.

Denn neulich, als ich gleich zwei „Bio-Biker“ überholt hatte, folgte wenige Kilometer später die moralische „Strafe“. Ich trat für mein Dafürhalten gar nicht so langsam in die Pedale, als ein anderer Radler von hinten regelrecht an mir vorbeizischte. Und der war weder mit einem E-Bike noch mit einem Rennrad unterwegs, sondern mit einem – zumindest in meinen Laien-Augen – ganz normalen Mountainbike. Oh, welche Schmach! Gut, der Mann war bestimmt 25 Jahre jünger als ich und ich unterstelle jetzt einfach mal, dass er an diesem Tag im Gegensatz zu mir auch noch keine 35 Rad-Kilometer in den Beinen hatte. Aber ein schlechtes Gewissen, mich so hemmungslos zu „versägen“ schien der nicht ansatzweise zu haben – und deshalb habe ich fortan auch keins mehr, ätsch!