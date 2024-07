Eine kleine Schweinerei

Uns Medien wird ja gerne vorgeworfen, jede Woche eine neue Sau durchs Dorf zu treiben, auch wenn die Frage erlaubt sei, wo wir die denn alle hernehmen sollten. (Das Gebäude, in dem die MZ untergebracht ist, ist zwar geräumig und mancher Schreibtisch vielleicht auch nicht tadellos ordentlich, aber von einem Saustall doch weit entfernt.) Jedenfalls legen wir großen Wert auf die Feststellung, dass das Schweinchen, das eine Leserin in der Bürgermeister-Krach-Straße in Mindelheim entdeckt hat, keineswegs von der MZ dorthin getrieben wurde.

„Maria“, wie die Leserin das Schwein genannt hat, war eines schönen Tages einfach da – und wirft damit Fragen auf. Zum Beispiel die, wer in der Bürgermeister-Krach-Straße im Wortsinn die Sau rausgelassen hat. Oder die, ob Maria zum neuen Wahrzeichen Mindelheims wird, solange der Durahansl im Depot seines Faschings-Auftritts harrt. Ungeklärt ist auch, ob sie ein armes, da herzlos ausgesetztes Schwein ist, oder ob sie im Gegenteil Schwein hatte, so unverhofft zum neuen Star der Stadt zu avancieren. Fest steht nur: Sollte Maria auf dem Grünstreifen lediglich unsachgemäß entsorgt worden sein, wäre das – im Gegensatz zu Maria – eine echte Schweinerei.

Wer hat wohl in der Bürgermeister-Krach-Straße in Mindelheim die Sau rausgelassen? Foto: Drexel