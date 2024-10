Eine Zeitumstellung wäre nötig

Gebühren steigen, Abgaben steigen, Mieten steigen, Betreuungskosten steigen, Spritpreise steigen wieder, Lebensmittelpreise bleiben hoch, obwohl die Inflation längst sinkt - es ist ein Geben, selten ein Nehmen. Doch an diesem Wochenende kriegen wir was geschenkt, jawohl - und zwar eine ganze Stunde! Zeitumstellung, kaum ein Thema ist so emotional. Der Jetlag des kleinen Mannes und der kleinen Frau, nur ohne schöne Urlaubsfotos von exotischen Ländern und fremden Kulturen. Was kann man in dieser Stunde nicht alles schaffen! Okay, eigentlich nicht viel. Schlafen. Aber hey: Einem geschenkten Gaul... Wobei: Geschenkt wird uns tatsächlich auch hier mal wieder nichts. Höchstens wird zurückgegeben, was im Frühjahr gestohlen wurde. Wenn schon Zeitumstellung, dann bitte eine richtige: auf bessere Zeiten.

