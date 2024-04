Fliegender Start bei der Sportlerehrung

Die Sportlerehrung des Landkreises Unterallgäu wartet in diesem Jahr mit einer Neuerung auf.

Eines muss man Landrat Alex Eder und dem BLSV-Kreisvorsitzenden Benjamin Adelwarth lassen: Sie sind innovativ. Schon im vergangenen Jahr hat das dynamische Duo den Ehrungsabend für die erfolgreichen Sportler des Landkreises Unterallgäu mal eben auf links gedreht: keine langen Reden mehr, keine noch längere Aufzählung der einzelnen Erfolge der geehrten Sportlerinnen und Sportler, dafür eine gekonnte, wechselseitige Moderation.

Doch weil Stillstand Rückschritt bedeutet, gab es in diesem Jahr gleich die nächste Neuerung: den fliegenden Start zum Ehrungsmarathon. Bedeutet: Ohne Begrüßung und einleitenden Worte und namentliches Aufrufen der Sportler kamen diese gemäß der Auflistung, die per Beamer an die Wand geworfen wurde, nacheinander auf die Bühne. Kurzer Glückwunsch, Medaille überreicht, mit alkoholfreiem Sekt angestoßen und noch ein Erinnerungsfoto gemacht – fertig war die Ehrung.

44 Bilder Ausgezeichnete Athleten: So war die Sportlerehrung im Unterallgäu Foto: Axel Schmidt

Währenddessen durften sich die Gäste an Stehtischen unterhalten, sich am Büfett bedienen und Getränke holen. Wehe dem, der sich dabei zu sehr von Schinkenröllchen, Käsehappen oder Salatgläschen ablenken ließ und damit seinen "Einsatz" verpasste. Geehrt wurde trotzdem, dann eben an anderer Stelle, als es die Reihenfolge eigentlich vorsah.

Die Sportlerinnen und Sportler nahmen diese neue Ehrungszeremonie, die durchaus ihren Charme hat, dann auch so, wie es ihrem Naturell entspricht: sportlich eben. Zumal sie sich im Anschluss über einen außergewöhnlichen Überraschungsgast freuen durften.