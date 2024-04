Krisengespräche im Garten: So treffen Sie den richtigen Ton

Reden wir mal drüber – das sagt sich so leicht. Vor allem, wenn die Gesprächspartner ziemlich widerwillig sind. Ein Leitfaden.

Wer keinen grünen Daumen hat, dafür aber eine stabile Playlist: aufgepasst! Wenn es in Nachbars Garten schon gewaltig sprießt, im eigenen aber eher welkt, soll Musik recht hilfreich sein. Optional kann man mit seinen Pflanzen offenbar mal drüber reden, ob das nicht auch anders ginge. Allerdings: So einfach, wie das klingt, ist es nicht. Denn wie spricht man seine widerwillige Pflanze denn am besten an? Ist hier Einfühlsamkeit gefragt oder eher Strenge? Duzen wir uns? Schwierig. Lob und Tadel könnten die Lösung sein, wohldosiert. Also nachmessen. Ist das Pflänzlein brav gewachsen, gibt es paar anerkennende Worte und ein paar Streicheleinheiten. Gerade bei Basilikum soll das ja wahre Wunder wirken, hört man. Ging dagegen nichts voran, ist es Zeit für eine Ermahnung: „Das hätten wir doch besser gekonnt, oder?“ Strenger Blick dazu, leichte Enttäuschung sichtbar machen. So sollte es klappen. Das mit der Musik ist dann nochmal kniffliger. Denn was hört so eine Pflanze denn gerne? Am besten geht man auf Nummer sicher, mit Werken von Eduard Gärtner zum Beispiel. Da gibt es keine Ausreden. Oder Beethoven, da steckt das Beet schon im Namen. Strauss tut’s auch, wenn den Blümlein gleich mal klar werden soll, wohin die Reise geht. Tomaten stehen angeblich auf Musik von Simply Red, kein Witz. Aber auch irgendwie logisch. Dem Unkraut rücken wir mit Heavy Metal zu Leibe. Wäre doch gelacht. Die Siegeshymne ist uns sicher: "We are the Champions."

