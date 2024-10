Leben im Dunkeln

Es immer allen recht zu machen, das geht einfach nicht. Die einen würden am liebsten die Sommerzeit behalten und damit mehr vom Abend haben, andere freuen sich tierisch über die seit dem Wochenende gültige Winterzeit, weil sie am Morgen gern ein bisschen mehr Licht abbekommen möchten. Es dauert eine Weile, aber nach einiger Zeit haben wir uns zumeist an die jetzt gültige Zeit gewöhnt und stellen es gar nicht mehr infrage, dass es auch anders ginge. Und jetzt wird es sowieso erst mal noch dunkler und dunkler.

Genau das ist etwas, an das man sich aber wirklich erst gewöhnen muss. Nach der Arbeit abends noch zum Sport oder mal in die Abendvorstellung ins Kino oder Theater? Das geht jetzt nur, wenn man im Dunkeln aufbricht. Und gerade das fühlt sich am Anfang irgendwie seltsam an. Als würde man sich nachts auf den Weg machen und nicht um 18 oder 19 Uhr.

Aber auch daran werden wir uns gewöhnen (müssen). Und kaum ist die Wintersonnenwende vorbei, werden die Tage dann auch schon wieder länger, erst ganz langsam, dann merklich. Die zwei Monate bis dahin müssen wir uns eben anderweitig das Leben versüßen. Steht da im Keller nicht noch eine Schachtel mit Kerzen? Dazu ein paar Kekse und ein heißes Getränk und schon ist der Abend gar nicht mehr so dunkel.