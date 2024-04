So starten Sie richtig schlecht in die Woche

Wie könnte eine Woche besser beginnen als mit richtig unangenehmen Erledigungen? Das findet zumindest unsere Autorin.

Gibt es etwas Besseres, als einen schlechten Wochenstart? Probieren Sie es mal aus! Wie, der Montag ist schon schlimm genug? Von wegen! Legen Sie sich unangenehme Dinge gleich auf diesen Tag: die Hausarbeit, die Sie am allernervigsten finden, zum Beispiel. Den Zahnarzttermin, vor dem Sie immer panische Angst haben. Das Gespräch mit einem schwierigen Kollegen, das längst schon überfällig ist. Je früher am Montag, umso besser.

Denn natürlich wird einem da der Wochenstart erst einmal vermiest. Aber nur kurz! Denn wer schon Montagvormittag etwas erledigt, das er schon lange mit sich herumgetragen hat (inklusive schlechtes Gewissen, das nochmal schwerer wiegt als die eigentliche Sache), kann danach ganz befreit in die Woche starten. Das Schlimmste ist schon getan, jetzt kann es nur noch besser werden. In diesem Sinne: Ran an die furchtbaren Arbeiten und dann rein in eine richtig gute Woche!