Spezialtee für mehr Frische

Irgendwie hatte unsere Autorin Yogi-Tee viel süßer in Erinnerung, als den, den sie neulich getrunken - und später einen fatalen Irrtum bemerkt hat.

Ich möchte nicht behaupten, dass ich mich wie neugeboren fühle (ein Gefühl, an das ich mich im Übrigen beim besten Willen nicht mehr erinnern kann), aber vielleicht doch ein klitzekleines bisschen frischer. Grund ist ein recht spezieller Tee, den ich neulich genossen habe: Ich hatte mir einen Yogi-Tee aufgebrüht und mich schon bald gewundert, dass er so sauer war.

Irgendwie hatte ich Yogi-Tee süßer in Erinnerung, vielleicht mit einer leicht scharfen Ingwernote, aber das war doch eindeutig Zitrus. Und eindeutig zu sauer. Auch zwei Stück Würfelzucker verbesserten den Geschmack nicht wesentlich, aber so eine Tasse ist ja schnell geleert. Als ich sie in die Spülmaschine stellte, fiel mir dann der Karton vor dem Wasserkocher auf, der familienintern der Hinweis darauf ist, dass der Wasserkocher gerade entkalkt wird. Zum Glück kommt dabei nur unbedenkliche Zitronensäure zum Einsatz, die den Yogi-Tee geschmacklich zwar nicht besser macht, aber vielleicht ja auch bei mir eine entkalkende Wirkung entfaltet hat.