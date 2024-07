Tausende kleine Urlaubserinnerungen

So ein Urlaub am Strand tut einfach gut: Sommer, Sonne, süßes Nichtstun. „Dolce far niente“, nennt der Italiener das, und der ist bekanntlich Experte für das Dolce Vita, das süße Leben. In Europas Süden lässt man es sich gutgehen in der Zeit zwischen dem Caffè am Morgen und dem Aperitivo am Abend.

Wir Deutschen dürfen in unserem Urlaub ein wenig in das süße Leben hineinschnuppern - und Tausende tun es gern und immer wieder, packen das Auto voll und los geht‘s, Stichwort: „Wir sind schon auf dem Brenner!“ Geht es dann nach ein, zwei, drei oder vier Wochen wieder zurück, nimmt man nicht nur ein bisschen sommerliche Bräune, den guten Rotwein und ein paar andere Leckereien mit nach Hause, sondern auch Mitbringsel, die vielleicht nicht ganz so beabsichtigt sind.

Schon beim Auspacken merkt man, dass es knirscht unter den Füßen. Kein Wunder, hat man doch soeben das Strandhandtuch aus dem Koffer gezogen. Doch auch Tage und manchmal sogar Wochen später spürt man immer wieder Sand unter den Zehen. Ach ja, die Turnschuhe hatte man doch zum letzten Mal an, als man am Strand gejoggt war. Und der Hut, aus dem nun noch ein paar Körner rieseln, hat einen gut vor der brennenden Sonne geschützt. Man kann sich jetzt ärgern über den Sand, darüber, dass man ihn wegputzen muss. Oder man freut sich einfach über die tausend kleinen Urlaubserinnerungen ...