Wenn das kein Grund zum Feiern ist...

Manche Zeitgenossen wollen von Zeit zu Zeit ja mal etwas echt Verrücktes ausprobieren. „Linksabbiegen auf der Allgäuer Straße in Mindelheim!“, werden Sie jetzt vermutlich rufen. Aber soweit soll es hier nicht gehen, es reicht auch etwas deutlich weniger Verrücktes.

Heute beispielsweise könnte man den Married to a Scorpio Support Day mitfeiern, eine Art von Selbsthilfe-Tag für alle, die mit jemandem verheiratet sind, der oder die im Sternzeichen des Skorpions geboren wurde, was im November ja öfter mal vorkommt. Oder aber man erfindet einfach gleich selbst seinen eigenen Feiertag – oder gleich mehrere, damit es sich lohnt. So nämlich ist auch der Leidenstag für Skorpion-Geplagte entstanden, kein Witz.

Mitfeiern geht ganz einfach vom Bett aus

Wie wäre es also mit dem „Der-Winter-war-heuer ein Mittwoch“-Tag? Hoch die Glühweintassen! Oder dem internationalen „Ich schieb’s auf Montag“-Tag, an dem man alles auf Montag verschieben darf, auch wenn es gerade Montag ist. Mitfeiern einfach vom Bett aus. Vielversprechend wäre auch der „Silent-Gruppenchat-Tag“. Man sollte dazu dann allerdings nicht unbedingt per WhatsApp einladen. Gefeiert wird alleine – und in Ruhe. Alle anderen können ja den Tipp mit der Allgäuer Straße ausprobieren.