Line-up: Die ersten Künstler fürs Ikarus-Festival 2024 stehen fest

Die Organisatoren des Ikarus-Festival in Memmingen haben die erste Reihe an Künstlern für das Festival 2024 bekanntgegeben. Wer alles dabei ist.

Nach dem Festival ist vor dem Festival: Nachdem das Ikarus-Festival in Memmingen 2023 bereits einen Besucherrekord geknackt hat, stehen nun die ersten DJs und Künstlerinnen fest, die den Festivalgängern 2024 einheizen werden. Das teilt der Veranstalter mit.

Diese DJs und Künstler sind 2024 beim Ikarus-Festival in Memmingen dabei:

Alle Künstler und Künstlerinnen sind werden in alphabetischer Reihenfolge auf der jeweiligen Stage angegeben.

Headliner auf der Olymp Stage : Boris Brechja Hardwell Neelix

: Minos Tent 999999999 Alignment I Hate Models Trym

Olymp Stage Da Tweekaz Peacock in Concert Gestört aber Geil Harris & Ford HBz Sefa Sub Zero Project Tream (Live) Will Sparks Vize

Hade Cage Azyr Basswell Charlie Sparks Parfait Shlømo



Das Festival findet vom 17. bis 20. Mai 2024 auf dem Gelände des alten Militärflugplatzes in Memmingerberg statt. 2023 registrierten die Veranstalter in drei Tagen 91.000 Besucher. Damit ist das Ikarus größer als die meisten Festivals in Süddeutschland.

Ikarus-Festival 2023: So war die Techno-Party im Allgäu im Sommer

Bei der vergangenen Auflage hat vor allem "Hyper Hyper"-Interpret Scooter für einen regelrechten Besucheransturm gesorgt. Zu seinem Konzert am letzten Tag des Festivals strömten tausende Fans auch mit Tageskarten zur Hauptbühne. Schon kurz vor Beginn des Konzerts der Band um H.P. Baxxter musste das Sicherheitspersonal die Zugangstore zur Hauptbühne sperren. Die Polizei zeigte sich unterdessen zufrieden mit ihrer Sicherheitsarbeit auf dem Festival.