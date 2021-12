Was droht, wenn die Gesellschaft sich radikalisiert

Plus Robert Domes aus Irsee stellt sein neues Buch vor und erklärt, wie er darin Lokalgeschichte zum „Roman-Zopf“ geflochten hat. Neben dem am Ende nach Mauthausen deportierten Alois Roth geht es um die Familie Minde.

Irsee Der Obergünzburger Gastwirtssohn Alois Roth starb im März 1945 im Konzentrationslager (KZ) Mauthausen. Er wurde nur 50 Jahre alt. Dass sein Leben und sein Tod auch für die heutige Zeit bedeutsam sind, zeigte das Pressegespräch, das anlässlich der Veröffentlichung des neuen Romans von Robert Domes im Sitzungssaal des Obergünzburger Rathauses stattfand. „Waggon vierter Klasse“ heißt das Buch des Autors aus Irsee. Alois Roth hatte nämlich fast zehn Jahre lang in einem ausrangierten Eisenbahnwaggon gelebt, den die Marktgemeinde im Jahr 1929 als Behelfswohnsitz für Wohnungslose aufgestellt hatte.