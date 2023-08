Kammlach

vor 31 Min.

Auf der Dürren ist ein außergewöhnliches Reiseziel in der Region

Plus Öd und dürr ist es in der Einöde Auf der Dürren zwischen Unterkammlach und St. Johann keineswegs. Das wissen auch etliche Urlauber.

Von Sandra Baumberger

Dieses Urlaubsziel muss man erst einmal finden: Zwischen Unterkammlach und St. Johann, umgeben von Wiesen und Wäldern liegt die Einöde Auf der Dürren. Hier gibt es das Haus von Sonja und Andreas Berchtold, die Hundehütte von Bernhardiner-Dame Mona, einen Stall für Esel Hansi und rund 20 Schafe – und die wahrscheinlich abgelegenste Ferienwohnung der Region.

Hätten die Berchtolds nicht gleich an der Straße ein Schild aufgestellt, würde wahrscheinlich so mancher an der Abzweigung mitten im Wald vorbeifahren. So aber biegt man von Unterkammlach kommend links ab und steht wenig später erneut vor einer Kreuzung. Links führt ein Weg auf eine Wiese, geradeaus geht die asphaltierte Straße in einen Waldweg über und rechts schlängelt sie sich – wie auch hier zum Glück ein Schild verrät – zum Hof der Berchtolds.

