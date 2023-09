Frau beim Gassigehen angefahren: Verursacherin flüchtet

Frauchen und Hund wurden bei Kammlach schwer verletzt. Die Unfallverursacherin stellte sich später selbst.

Eine 48-jährige Frau war am Montagmorgen mit ihrem Hund zwischen Unterkammlach und Bergerhausen unterwegs, als sie aus bislang unbekannten Gründen vom Wagen einer 18-Jährigen erfasst wurde. Frau und Hund wurden in eine angrenzende Wiese geschleudert und schwer verletzt. Die junge Autofahrerin flüchtete. Ein anderer Verkehrsteilnehmer entdeckte einige Zeit später die schwer verletzte Fußgängerin mit ihrem Hund und wählte den Notruf. Vor Ort wurden Teile des Unfallfahrzeugs gefunden. Das beschädigte Auto wurde an einem Bahnhof gefunden und beschlagnahmt. Die Fahrerin stellte sich kurze Zeit später selbst bei der Polizei in München. Die verletzte Fußgängerin wurde ins Krankenhaus gebracht, der Hund tierärztlich versorgt. Laut Polizei muss die Unfallverursacherin mit mehreren Anzeigen rechnen. (mz)