Frau in Kammlach mit angeblichem Sexvideo erpresst

Vermeintlicher Hacker wollte Geld, doch stattdessen gab es eine Anzeige.

Mit der Behauptung, den Computer einer 46-Jährigen gehackt und kompromittierende Aufnahmen gemachtt zu haben, wandte sich eine bisher unbekannte Person am Dienstagabend an eine Frau in Kammlach. Gefordert wurde, 400 US-Dollar auf ein Bitcoin-Konto zu überweisen, ansonsten würde das Video verbreitet. Doch die Frau erstattete Anzeige bei der Polizei Mindelheim.

Polizei: alle Nachrichten hinterlassen wichtige Datenspuren

Im Bericht der Polizei heißt es, durch die Kontaktaufnahme per E-Mail würden sich Datenspuren und somit Ermittlungshinweise ergeben. Selbst wenn diese nicht unmittelbar zur Identifizierung der Täter ausreichen, lieferten sie zumindest Aufschluss über Tatzusammenhänge.

Wichtiger Rat: Bei Sexpressing nie auf die Forderungen eingehen

Die Polizei rät in Fällen von Sexpressing, unabhängig davon, ob tatsächlich Aufnahmen gefertigt wurden, niemals auf die Forderung einzugehen und sofort Anzeige zu erstatten. Hierzu sollten E-Mails oder Handynachrichten sofort gesichert werden. Die Erfüllung von Forderungen zieht in der Regel weitere Forderungen nach sich, warnt die Polizei.