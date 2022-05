Fundgrube für Schnäppchenjäger und Schaulustige in Kammlach

Beim ersten Kammlacher Dorfflohmarkt lockten Kuriositäten, Krimskrams und Kuchen. Es soll eine Wiederholung geben.

Es war ein Versuch: Vera Miller organisierte den ersten Dorfflohmarkt in Kammlach und daraus wurde nicht nur jede Menge Arbeit, sondern auch viel Spaß. Bei ihr im Hof waren einige Stände aufgebaut, später traten Musikanten auf und ihre Stadlgalerie war geöffnet.

Auch Künstler Rolf Lenkewitz aus Oberrieden hatte seinen Stand im Hof: alte Säulen, eine tanzende Shivafigur und Objekte aus Afrika waren im Angebot.

In Kammlach machen Mausefallen glücklich

Xenia Fröhlich verkaufte Häkeldecken, Sammlerteller, Hausrat und sogar Mausefallen und eine Kuhglocke. Hier wurden Marlene und Arno Schweier aus Thannhausen fündig. Als echte Flohmarktfreunde waren sie nach Kammlach gekommen und freuten sich über Mausefalle und Glocke für wenig Geld.

Elisabeth Hofer hatte vor ihrer Werkstatt „Raum und Kunst“ Flohmarktartikel aufgebaut. Es gab Wohnobjekte aus Fässern und alten Badewannen und aus Stoffresten näht sie originelle Taschen, die zum Flohmarktpreis zu haben waren. Zwei flotte Damen waren mit dem Roller gekommen, eine gute Idee, denn zu Fuß waren die Flohmarktstationen in Ober- und Unterkammlach doch weit voneinander entfernt.

Bei Vera Miller spielte unterdessen die Band „2 Wound Up“. Vera Miller hatte Barbara Müller-Pollack (Kontrabass) und Rick Stephens (Gitarre und Gesang) bei einem Konzert in der Dampfsäg kennengelernt und dann eingeladen. Zuvor waren schon die „Los Ukulelos“ aufgetreten, ein Familien- und Musikschulensemble aus Türkheim, die es seit drei Jahren gibt. Wegen Corona hatten sie meist Straßenmusik gemacht und jetzt freuten sich Eltern und Kinder über den Auftritt im Hof.

Der zweite Dorfflohmarkt in Kammlach soll an einem zentralen Platz stattfinden

Den nächsten Dorfflohmarkt in Kammlach möchte Vera Miller zusammen mit den Vereinen im Ort organisieren und der soll dann an einem zentralen Platz stattfinden. Außerdem plant sie weitere Veranstaltungen in ihrer Galerie, so sollen zum Beispiel Märchen aus „Tausendundeiner Nacht“ erzählt werden. (ug)