In Kammlach ist heute ein besonderer Feiertag

Am „Küh-“ oder „Kuhfeiertag“, der in der Gemeinde Kammlach begangen wird, durften Kühe und Pferde früher nicht eingespannt werden. Hintergrund war wohl weniger, den Tieren eine Auszeit und damit einen Feiertag zu gönnen. Stattdessen sollten ihre Besitzer die Arbeit ruhen lassen und an der Wallfahrt teilnehmen.

Foto: Sabine adelwarth