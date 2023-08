Lastwagenfahrer fährt nach Unfall bei Kammlach weiter

Ein Lastwagen hat den Außenspiegel eines entgegenkommenden Autos erwischt und beschädigt. Hat der Lkw-Fahrer den Unfall nicht bemerkt?

Am späten Donnerstagnachmittag kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Kammlach: Ein kleiner Lastwagen fuhr auf der Unteren Hauptstraße in Fahrtrichtung Oberrieden, als ihm eine Frau im Auto entgegenkam. Laut Polizei kam der Lkw vermutlich aufgrund von Unaufmerksamkeit leicht auf die Gegenfahrbahn, wobei der Aufbau des Lastwagens den Außenspiegel des Autos berührte und beschädigte.

Weil er den Zusammenstoß vermutlich nicht bemerkt hatte, setzte der Lastwagenfahrer seine Fahrt fort, so die Polizei. Die Frau nahm offenbar die Verfolgung auf und konnte ihn auf der Staatsstraße bei Bronnen zum Anhalten bewegen, wie es im Polizeibericht heißt. Nun ermittelt die Polizei. (mz)