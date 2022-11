Kammlach

vor 34 Min.

Mehr als eine Übergangslösung: Wie ein Unterallgäuer mit einem Kunstherz lebt

Plus Thomas Krauß lebt seit drei Jahren mit einem Kunstherz. Wann er die Chance auf eine Transplantation hat? Das weiß niemand. Wie der Unterallgäuer damit umgeht.

Von Axel Schmidt Artikel anhören Shape

Das Buch über die Landsknechte liegt aufgeschlagen auf einem Holzhocker in der gemütlichen Stube im ersten Stock eines Einfamilienhauses in Rufen. Auf einem Regal an der Wand über dem Fernseher stehen Karl-May-Bände, darüber hängt eine Flinte. Ein eiserner Helm steht in der mit Holz vertäfelten Zimmerecke. Insignien eines Kriegers – oder wenigstens eines Mannes, der mitten im Leben steht.

