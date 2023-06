Opfer aus Kammlach schuldlos an Unfall

Ein Lkw-Fahrer aus Kammlach kam bei einem Unfall bei Roth ums Leben. Polizei und Sachverständige sind sich sicher, dass er nichts dafür konnte.

Polizei und Sachverständige ermitteln fieberhaft, wie es zu dem furchtbaren Verkehrsunfall in Mittelfranken kommen konnte, bei dem ein Kammlacher ums Leben kam. Sicher ist bisher nur eines: Der 50-jährige Kammlacher ist absolut schuldlos an dem Unfallgeschehen. Er war am Donnerstag, 22. Juni, mit seinem Lastwagen auf der B2 bei Mauk im Landkreis Roth unterwegs, als aus bisher ungeklärter Ursache ein entgegenkommender Lastwagen auf die Gegenfahrbahn geriet. Noch an der Unfallstelle verstarb der Unterallgäuer an den Folgen seiner schweren Verletzungen.

Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Polizei hat auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einen Sachverständigen hinzugezogen. Dieser soll klären, wie es zu dem Unfall kommen konnte. (jsto)