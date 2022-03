Panik ausgebrochen: Polizei räumt "völlig überfüllte" Musikbar

Ein jähes Ende nahm eine Party in einer Musikbar in Kammlach. Die Polizei räumte die völlig überfüllte Bar, nachdem dort eine Panik ausgebrochen war.

Den Start in die Party- und Discosaison nach der Corona-Pause hatten sich die Gäste einer Musikbar in Kammlach vermutlich anders vorgestellt.

In der überfüllten Bar in Kammlach brach Panik aus

Am Freitag gegen Mitternacht meldete jemand der Polizei eine Schlägerei mit 50 bis 100 Beteiligten in einer Musikbar in Unterkammlach. Die Polizistinnen und Polizisten stellten vor Ort fest, dass die Bar "völlig überfüllt" war, wie es im Polizeibericht heißt. Weil es so voll gewesen sei, kamen die Partygäste nicht mehr über die Treppe vom Obergeschoss ins Erdgeschoss. Es brach Panik aus.

Die Polizei räumte die Bar. Verletzt wurde bei der Panik niemand. Laut Polizeibericht bedankten sich einige Gäste bei den Beamtinnen und Beamten für ihr Einschreiten. Viele seien mit der Anzahl der Personen sowie der stickigen Luft überfordert gewesen, so die Polizei. Hinweise auf eine Schlägerei gab es nicht.

Unbekannte haben die Kennzeichen von zwei Polizeifahrzeugen gestohlen

Während des Einsatzes haben Unbekannte von zwei Polizeifahrzeugen die hinteren Kennzeichen gestohlen, bei einem weiteren Polizeifahrzeug wurde das Kennzeichen beschädigt. Zeugen sowie Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei Mindelheim, Telefon 08261/76850, zu melden.