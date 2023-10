Vegetarische Küche: Kommt Tempeh bald komplett aus dem Allgäu?

Plus Bislang muss die Tempeh-Manufaktur in Obergünzburg für ihren Tempeh auf Schwarze Bohnen aus China zurückgreifen. Zwei Unterallgäuer Landwirte wollen das ändern.

Konrad Specht steht auf einem Feld bei Oberrieden und bricht an einer der schon braun gewordenen Pflanzen eine Schote auf. Darin liegen schwarz glänzende Bohnen, von denen er in den nächsten Jahren gerne mehrere Tonnen ernten würde. Doch genau darin liegt die Herausforderung.

2020 und 2021 hat Konrad Specht aus Kammlach die Schwarze Bohne zusammen mit seinem Kollegen Reinhard Beutel aus Lauben und unterstützt von der Öko-Modellregion zum ersten Mal versuchsweise angebaut. Die Exotin aus Mittel- und Südamerika ist inzwischen auch hierzulande als pflanzliche Eiweißquelle gefragt – auch in der Obergünzburger Tempeh-Manufaktur: Sie fermentiert Soja, Lupinen und eben Schwarze Bohnen mit Edelschimmel zu sogenanntem Tempeh, der wie Tofu und Seitan in der vegetarischen Küche verwendet wird.