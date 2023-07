Vorfahrt missachtet: 13.500 Euro Schaden bei Kammlach

Nach einem Zusammenstoß bei Kammlach mussten beide Autos abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Ein Autofahrer hat am Montagabend an einer Einmündung an der Staatsstraße 2037 bei Kammlach die Vorfahrt eines anderen Wagens übersehen und so einen Unfall verursacht. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 13.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Beide Autos mussten vom Abschleppdienst geborgen werden. Den Verursacher erwartet eine Bußgeldanzeige. (mz)