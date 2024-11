US-Wahl: „Die Welt wird sich weiterdrehen“

Jubel bei den Republikanern, Katerstimmung im demokratischen Lager: Amerika bleibt auch nach dem Sieg von Donald Trump ein gespaltenes Land. So sieht es der Kaufbeurer Landtagsabgeordnete Peter Wachler (CSU), der im Auftrag der Hanns-Seidel-Stiftung als Wahlbeobachter in die USA gereist war. „Ganz Washington ist irritiert“, berichtet er am Mittwoch über die Lage in der demokratisch geprägten Stadt. Selbstkritisch räumt er ein, „dass sich viele Menschen zu sehr von der Stimmung mitreißen ließen – entgegen jeder Expertenmeinung“.

