Auto kracht in Kirchheimer Garten: Anwohner verfolgen Flüchtigen

In Kirchdorf mündete am Samstagabend ein Verkehrsunfall in eine Verfolgung. Zuvor war ein Auto in den Garten eines Kirchdorfers gekracht.

Die Polizei berichtete am Sonntag, dass zwei stark betrunkene Männer mit einem Auto unterwegs gewesen seien, das dann an der Hasberger Straße einen Gartenzaun durchbrochen habe. Der Wagen sei gegen einen Baum und Sträucher geprallt, umherfliegende Teile hätten zudem das Auto eines 64-jährigen Anwohners beschädigt. Der Wagen kam dann im Garten zum Stehen. Einer der beiden Betrunkenen habe dann versucht, zu Fuß von der Unfallstelle zu fliehen, berichtet die Polizei. Dabei hatte er die Rechnung aber ohne die Nachbarn gemacht. Ersthelfer und Anwohner hätten den Mann bis Derndorf verfolgt und von dort aus zurück zur Unfallstelle gebracht.

Wer in Kirchheim gefahren ist, scheint derzeit unklar, das müssen nun weitere Ermittlungen klären

Im Garten sei durch den Unfall ein Schaden von mindestens 5000 Euro entstanden, berichtet die Polizei. Das Auto der beiden 27-Jährigen sei demoliert worden und war nicht mehr fahrbereit. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

„Aufgrund der hohen Alkoholwerte von jeweils mehr als ein Promille und deren unplausiblen Angaben über die Fahreigenschaft wird nun gegen beide Personen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt“, teilte die Polizei mit. Welcher der Betrunkenen schlussendlich wirklich gefahren ist, müssten nun die weiteren Ermittlungen zeigen. Ausdrücklich lobte die Polizei „das couragierte Einschreiten“ Ersthelfer und Anwohner. (mz)