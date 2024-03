Bänker verhindern Trickbetrug im Autohaus in Kirchheim

Mit gefälschten E-Mails versuchen die Täter an viel Geld zu kommen und waren anderswo offenbar auch schon erfolgreich.

Ein Autohändler in Kirchheim erhielt eine für ihn nicht ungewöhnliche E-Mail mit Verkaufsangeboten zu diversen Kraftfahrzeugen einer namhaften Leihfirma. Dabei verwendeten die Täter laut Polizei auch das Logo der vermeintlichen Firmengruppe und so schöpfte der Empfänger keinen Verdacht. Der Autohändler einigte sich per E-Mail über den Ankauf von zwei Autos und überwies den Kaufpreis zeitnah. Die für das Täterkonto zuständige Bank meldete sich kurz danach und erklärte dem Autohändler, dass er einer Betrügerbande aufgesessen ist, die mit diesem Trick bereits mehrfach erfolgreich gewesen sei. In diesem Fall konnte die Bank den Geldtransfer stoppen und eine Rückzahlung anweisen. Somit ist dem Geschädigten nach bisherigem Stand kein Schaden entstanden. (mz)