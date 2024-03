Beim TSV Kirchheim endet eine Ära

Nach zwölf Jahren gibt Franz Schiegg sein Amt als Vorsitzender des TSV Kirchheim ab. Sein Nachfolger tritt in große Fußstapfen.

Die Generalversammlung des TSV Kirchheim war schon eine besondere, denn außer den geläufigen Tagesordnungspunkten wurde nach zwölf Jahren ein neuer Vorsitzender gewählt. Die Ära Franz Schiegg, der den Verein in dieser Zeit als Vorsitzender mitgeprägt hatte, ging damit zu Ende.

Bei seiner Ansprache erinnerte sich Schiegg: „Am 12. März 2012 hatten wir bei mir Zuhause quasi den Grundstein gelegt. Mit Thomas Wille, Georg Baur und Konstantin Freisinger – die Jungs haben ja wie ich auch ihr zwölfjähriges Jubiläum, so wie auch Charly Ritter, Werner Heinzelmann und Erich Wörishofer. Nie hätte ich mir vorstellen können, dieses Amt zwölf Jahre lang auszuüben.“

Selbst der Ministerpräsident war in Kirchheim zu Gast

Weiter sprach er ein paar prägnante Punkte aus dieser Zeit an: „2012 gestalteten wir die Homepage des Vereins neu und den Strom für den Sportpark lieferte eine neue PV-Anlage auf dem Dach. 2013 stellten wir erstmalig den Maibaum auf dem Marktplatz auf, der Beginn einer neuen Tradition.“ Er erinnerte an das 150-jährige Vereinsjubiläum, mit Höhepunkten wie der Umzug zum Festzelt, danach der Abend der Betriebe mit einem Auftritt der bekannten Spider Murphy Gang, sowie dem Besuch des bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer.

Gut besucht war die Generalversammlung des TSV Kirchheim in der TSV-Turnhalle. Foto: Ulla Gutmann

"Ebenfalls in 2013 ließen wir die Tradition eines Oktoberfestes und des Kirchweihfeuers am Sportpark aufleben", so Schiegg. Und 2014 besuchte FCA-Profi Paul Verhaegh im Rahmen des MZ-Sportstammtisches den TSV. Schiegg erinnerte an das 30-jährige Jubiläum der Schlossfunken im Festzelt und daran, dass sie das Zelt bei minus 15 Grad aufstellen mussten. Nach der Corona-Pandemie, die dem Verein wegen der Absagen sämtlicher Veranstaltungen rund 100.000 Euro gekostet habe, ging es 2023 wieder bergauf: Das 160-jährige Vereinsjubiläum konnte groß gefeiert werden und neue Sportarten wie Volleyball mit Madeline Mößnang, Jumping Fitness mit Bettina Frehner, Line-Dance mit Petra Reißner oder Kinderyoga mit Anya Birkholz bereicherten das Vereinsangebot.

Tobias Guggenmos folgt als Vorsitzender des TSV Kirchheim auf Franz Schiegg (rechts). Foto: Ulla Gutmann

Und Schiegg sagte Dank, allen voran seiner Frau Yvonne: „Sie stand mir in den insgesamt über 20 Jahren Vorstandstätigkeit immer mit Rat und Tat zur Seite, musste aber nur zu oft auch meine Launen ertragen.“ Er dankte seinem Sohn Marcel, den er nach eigenen Worten häufig als Helfer eingespannt hatte, und allen, die im Hintergrund so viel für den Verein leisten. Seien es die fleißigen Helferteams bei der Bewirtung des Sportparks sowie der TSV Turnhalle, die Platzwarte, sämtliche Trainerinnen und Trainer im Fasching, für die Turngruppen, für Volleyball oder Fußball.

Der neue Vorsitzende ist seit seiner Kindheit TSV-Mitglied

Neu gewählt wurde wie bisher ein vierköpfiger Vorstand, der gemeinsam die vielfältigen Aufgaben des Vereins bewältigen muss. Der neue Erste Vorsitzende Tobias Guggenmos nannte als Ziel, "es lediglich so gut zu machen, wie die bisherige Vorstandschaft". Im Ausblick auf die nächste Zeit wies er auf das historische Marktfest als erste große Herausforderung hin und dass er darauf hoffe, dass jeder Einzelne sich ein bisschen einbringt. Und zu Franz Schiegg: „Großartig was Du hier aufgebaut hast. Du warst das Gesicht des Vereins!“ Der 32-jährige Guggenmos ist bereits seit 26 Jahren im Verein, denn schon als Kind war er Hofmarschall bei den Minis, wie er erzählte. Er spielte Fußball, half die neue Volleyballabteilung aufzubauen – „auf Bitte der Mädels“ – und war bereits Stellvertreter des zweiten Vorsitzenden. Neu geplant sei es, den Sportpark mehr zu beleben, etwa mit einem Biergartenfest im Mai und in Planung ist auch ein Volleyballturnier, der Termin steht aber noch nicht fest.

Der neue Vorstand des TSV Kirchheim um den Vorsitzenden Tobias Guggenmos (vorne rechts). Foto: Ulla Gutmann

Neuwahlen

1. Vorsitzender Tobias Guggenmos

Stellvertreter 1. Vors. Matthias Sitzmann

2. Vorsitzender Simon Reichle

Simon Reichle Stellverteter 2. Vors. Benedikt Fischer

Kassier Marcel Schiegg

Schriftführerin Rebekka Reißner

1. Abteilungsleiter Fußball Dennis Götzfried

2. Abteilungsleiter Fußball Dominik Ziegler-Freisinger

1. Abteilungsleiter Jugendfußball Julian Wehner

2. Abteilungsleiter Jugendfußball Michael Lutzenberger

1. Abteilungsleiterin Fasching Larissa Schmid

2. Abteilungsleiterin Fasching Valentina Baur

1. Abteilungsleiterin Turnen Bianca Leitner

1. Abteilungsleiterin Volleyball Madeline Mößnang

Madeline Mößnang 1. Abteilungsleiter Radfahren Konstantin Freisinger

Der neue und alte Vorstand des TSV Kirchheim. Foto: Ulla Gutmann

